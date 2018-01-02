عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة ﻿

علم لدى ولاية أمن الرباط أن شخصا كان تحت تدبير الحراسة النظرية توفي، صباح اليوم الأربعاء، بالمستشفى الإقليمي بمدينة تمارة.

شــــوف تيفي:

علم لدى ولاية أمن الرباط أن شخصا كان تحت تدبير الحراسة النظرية توفي، صباح اليوم الأربعاء، بالمستشفى الإقليمي بمدينة تمارة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة تمارة كانت قد أوقفت المعني بالأمر مساء أمس الثلاثاء، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وتخريب ممتلكات خاصة وحيازة سكين بدون سند مشروع، فضلا عن كونه موضوع بحث من أجل إكراه بدني، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل المعني بالأمر إلى المستشفى في مناسبتين للتحقق من وضعه الصحي بعدما ظهرت عليه أعراض مرضية، الأولى في حدود الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، والثانية عند الساعة السابعة و35 دقيقة من صباح اليوم، حيث تم الاحتفاظ به بالمؤسسة الاستشفائية قبل أن توافيه المنية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما أمرت النيابة العامة المختصة الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي في النازلة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية