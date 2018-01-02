رونار يقدم نصيحة من ذهب للدولي مهدي كارسيلا ﻿

يسعى المهدي كارسيلا، لاعب المنتخب المغربي لاختيار الفريق الأنسب خلال فترة الإنتقالات الشتوية، من أجل ضمان عودته إلى أحضان الأسود والمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، خاصة بعد إبعاده من طرف



" شوف سبور "

يسعى المهدي كارسيلا، لاعب المنتخب المغربي لاختيار الفريق الأنسب خلال فترة الإنتقالات الشتوية، من أجل ضمان عودته إلى أحضان الأسود والمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، خاصة بعد إبعاده من طرف هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني.

وذكرت صحيفة "dhnet" البلجيكية، أن فريق سداندار دو لييج، مستعد لاستعادة لاعبه المهدي كارسيلا، لكن الأمر أصبح أكثر تعقيدا بعدما نصح رونار المهدي كارسيلا بعدم العودة للممارسة في الدوري البلجيكي، قصد تعزيز حظوظه لمرافقة المنتخب المغربي إلى روسيا.

وحسب ذات المصادر، فإن هيرفي رونار يرغب في عودة لاعبه المغربي المهدي كارسيلا إلى الدوري الإسباني، لخوض المباريات بتنافسية أكبر، خاصة بعد توصله بعرض من نادي ألافيس الإسباني.

هذا وتسعى إدارة نادي أولمبياكوس اليوناني، إلى التخلّص من اللاعب الدولي المهدي كارسيلا لقيمته المالية الكبيرة ومحدودية أدائه، بعدما وضعته ضمن لائحة المغادرين.