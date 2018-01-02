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تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 11:49 تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018 | اقتصاد
تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف نمو الاقتصاد الوطني تباطؤا في الفصل الأول من 2018 نتيجة تراجع الأنشطة الفلاحية بالمقارنة مع النتائج الجيدة المحققة سنة 2017.

"شـــوف تيفي": و م ع

 

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف نمو الاقتصاد الوطني تباطؤا في الفصل الأول من 2018 نتيجة تراجع الأنشطة الفلاحية بالمقارنة مع النتائج الجيدة المحققة سنة 2017.

واعتبرت المندوبية السامية، في موجزها للظرفية ليناير 2018، أنه على عكس الموسم الفلاحي السابق الذي عرف ظروفا مناخية جيدة بالنسبة للزراعات البكرية، يتميز انطلاق الموسم الفلاحي 2017/2018 بتساقطات مطرية دون المتوسط ستؤثر على مستوى المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني وكذلك على المزروعات السقوية.

مشيرة في ذات السياق إلى انخفاض مستوى السدود، في منتصف شهر دجنبر 2017، إلى أدنى مستوى له منذ ستة مواسم، ليستقر في حدود 32 في المئة. وأضافت أنه باعتبار تحسن الظروف المناخية خلال فصل الشتاء، يتوقع أن ينحصر تراجع القيمة المضافة الفلاحية في ناقص 3,1 في المئة ، خلال الفصل الأول 2018، عوض زائد 14,2 في المئة السنة الفارطة. وفي المقابل، ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي في مستهل 2018.

هــذا وفي ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية، حسب المندوبية السامية.

 

 

 

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