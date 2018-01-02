حـــصري.. طفلتان تعترفان بممارسة الجنس الجماعي مع البيدوفيل الأجنبي اللي حصلوه بفاس..''كان كيتهلا فينا وكيعطينا الفلوس وكنديرو معاه كُلشي''+مستجدات صــادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرهــا أنه بعدما تم ضبط أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية، متلبسا بممارسة الجنس على طفلتين، داخل محل للصناعة التقليدية يتواجد على مستوى حي الرصيف بمدينة فاس أمس الثلاثاء من طرف

''شـــوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرهــا أنه بعدما تم ضبط أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية، متلبسا بممارسة الجنس على طفلتين، داخل محل للصناعة التقليدية يتواجد على مستوى حي الرصيف بمدينة فاس أمس الثلاثاء من طرف بعض المواطنين وفعاليات المجتمع المدني ، وتم القبض عليه من طرف رجال الأمن في ساعات متأخرة من الليل، اعترفت الطفلتين بممارسة الجنس بشكل جماعي مع الأجنبي.

وفي هذا الصدد أكد ''محمد أعراب'' الفاعل الحقوقي الذي كان حاضرا لحظة القبض على الأجنبي إلى جانب العديد من الفعاليات الحقوقية ، أن هذا الشخص الأجنبي متقاعد ويقطن بالمدينة القديمة منذ سنوات وكان على علاقة مع الطفلتين أكثر من سنتين علما أنهن من عائلات فقيرة، وكان الكل يظن أنه يحسن إليهن فقط، ليثير نوع العلاقة التي تجمعهم شكوك ساكنة الحي ، وتم رصده أمس الثلاثاء بعدما حصل على مفتاح محل بالمدينة القديمة بفاس من صاحبه بدعوى أخذ أغراض له وضعها بالمحل، قبل أن يعمد إلى إدخال طفلتين تبلغان من العمر على التوالي 10 و 12 سنة، ليتم ضبطه من قبل مجموعة من المواطنين متلبسا بممارسة الجنس على الطفلتين .

وأضــاف ''محمد أعراب'' لـ''شوف تيفي'' أنه بعدما تم القبض على الأطراف وتم التحقيق الأولي معهم بالمصالح الأمنية المحسوبة على المدينة اعترفت الطفلتين أنهن كانا على علاقة قديمة مع الأجنبي وأن الكل أصيب بالصدمة بعدما قالت إحداهن ''كان كيتهلا فينا وكيعطينا الفلوس وكنديرو معاه كلشي...''

هــذا ولا زالت أطوار البحث جارية للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة ليتم عرض الجاني على أنظار النيابة العامة المختصة ، علما أن هناك العديد من الجمعيات الحقوقية ذات الاهتمام بالقاصرات دخلت على خط القضية