 حـــصري.. طفلتان تعترفان بممارسة الجنس الجماعي مع البيدوفيل الأجنبي اللي حصلوه بفاس..''كان كيتهلا فينا وكيعطينا الفلوس وكنديرو معاه كُلشي''+مستجدات صــادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان أحمد شــوقي لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر فيسبوك وهاكيفاش تم الرد عليه.. | ثقافة و فنون

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان ''أحمد شــوقي'' لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في هذا التاريخ | مجتمع

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة | مجتمع

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018 | اقتصاد

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018

حـــصري.. طفلتان تعترفان بممارسة الجنس الجماعي مع البيدوفيل الأجنبي اللي حصلوه بفاس..كان كيتهلا فينا وكيعطينا الفلوس وكنديرو معاه كُلشي+مستجدات صــادمة | حوادث و حقوق

حـــصري.. طفلتان تعترفان بممارسة الجنس الجماعي مع البيدوفيل الأجنبي اللي حصلوه بفاس..''كان كيتهلا

عـاجل وهام للمغاربة .. أمطار وتساقطات ثلجية مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة إلى غاية الثلاثاء القادم | مجتمع

عـاجل وهام للمغاربة .. أمطار وتساقطات ثلجية مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة إلى غاية

هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة ..التفاصيل الكاملة | بوليتيك

هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة

عـــاجل: تطورات جديدة في قضية السائح الفرنسي اللي حصلوه كايمارس الجنس على طفلتين بفاس و البوليس لقاو عندو مجسم بلاستيكي لعضو تناسلي | مجتمع

عـــاجل: تطورات جديدة في قضية السائح الفرنسي اللي حصلوه كايمارس الجنس على طفلتين بفاس و البوليس

بالفيديو..الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل شخصيا البطلة عهد التميمي رفقة أختها في رام الله | بووز

بالفيديو..الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل شخصيا البطلة عهد التميمي رفقة أختها في رام الله

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

حـــصري.. طفلتان تعترفان بممارسة الجنس الجماعي مع البيدوفيل الأجنبي اللي حصلوه بفاس..''كان كيتهلا فينا وكيعطينا الفلوس وكنديرو معاه كُلشي''+مستجدات صــادمة

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 11:24 حـــصري.. طفلتان تعترفان بممارسة الجنس الجماعي مع البيدوفيل الأجنبي اللي حصلوه بفاس..كان كيتهلا فينا وكيعطينا الفلوس وكنديرو معاه كُلشي+مستجدات صــادمة | حوادث و حقوق
حـــصري.. طفلتان تعترفان بممارسة الجنس الجماعي مع البيدوفيل الأجنبي اللي حصلوه بفاس..''كان كيتهلا فينا وكيعطينا الفلوس وكنديرو معاه كُلشي''+مستجدات صــادمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرهــا أنه بعدما تم ضبط أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية، متلبسا بممارسة الجنس على طفلتين، داخل محل للصناعة التقليدية يتواجد على مستوى حي الرصيف بمدينة فاس أمس الثلاثاء من طرف

''شـــوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرهــا أنه بعدما تم ضبط أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية، متلبسا بممارسة الجنس على طفلتين، داخل محل للصناعة التقليدية يتواجد على مستوى حي الرصيف بمدينة فاس أمس الثلاثاء من طرف بعض المواطنين وفعاليات المجتمع المدني ، وتم القبض عليه من طرف رجال الأمن في ساعات متأخرة من الليل، اعترفت الطفلتين بممارسة الجنس بشكل جماعي مع الأجنبي.

وفي هذا الصدد أكد ''محمد أعراب'' الفاعل الحقوقي الذي كان حاضرا لحظة القبض على الأجنبي إلى جانب العديد من الفعاليات الحقوقية ، أن هذا الشخص الأجنبي متقاعد ويقطن بالمدينة القديمة منذ سنوات وكان على علاقة مع الطفلتين أكثر من سنتين علما أنهن من عائلات فقيرة، وكان الكل يظن أنه يحسن إليهن فقط، ليثير نوع العلاقة التي تجمعهم شكوك ساكنة الحي ، وتم رصده أمس الثلاثاء بعدما حصل على مفتاح محل بالمدينة القديمة بفاس من صاحبه بدعوى أخذ أغراض له وضعها بالمحل، قبل أن يعمد إلى إدخال طفلتين تبلغان من العمر على التوالي 10 و 12 سنة، ليتم ضبطه من قبل مجموعة من المواطنين متلبسا بممارسة الجنس على الطفلتين .

وأضــاف ''محمد أعراب'' لـ''شوف تيفي'' أنه بعدما تم القبض على الأطراف وتم التحقيق الأولي معهم بالمصالح الأمنية المحسوبة على المدينة اعترفت الطفلتين أنهن كانا على علاقة قديمة مع الأجنبي وأن الكل أصيب بالصدمة بعدما قالت إحداهن ''كان كيتهلا فينا وكيعطينا الفلوس وكنديرو معاه كلشي...''

هــذا ولا زالت أطوار البحث جارية للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة ليتم عرض الجاني على أنظار النيابة العامة المختصة ، علما أن هناك العديد من الجمعيات الحقوقية ذات الاهتمام بالقاصرات دخلت على خط القضية

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي اغتصاب جنس فاس اجنبي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

يا ربي السلامة..شاب تعرض للاغتصاب من صاحبو وهو يقتلوا بالقنيطرة+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شاب تعرض للاغتصاب من صاحبو وهو يقتلوا بالقنيطرة+تفاصيل جد صادمة

هذا هو مصير نصاب باسم القصر | حوادث و حقوق

هذا هو مصير نصاب باسم القصر

خطير..حضيو راسكم: سخان كهربائي ديال التدفئة يرسل شخصا للمستعجلات بشفشاون | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: سخان كهربائي ديال التدفئة يرسل شخصا للمستعجلات بشفشاون

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عندما يبكي الرجال ..نداء جد مؤثر..مرضت و ملقيت لا عائلة لا حباب..للمساعدة | حالة خاصة
منذ 3 دقائق

عندما يبكي الرجال ..نداء جد مؤثر..مرضت و ملقيت لا عائلة لا حباب..للمساعدة

مصابة بالتشمع الكبدي و تحتاج للعلاج خارج المغرب..قصة فتاة شابة من وجدة اكتشفت المرض بعد 18 سنة | حالة خاصة

مصابة بالتشمع الكبدي و تحتاج للعلاج خارج المغرب..قصة فتاة شابة من وجدة اكتشفت المرض بعد 18 سنة

بالفيديو..أول تصريح جد مؤثر لابن الفنان عبد الرؤوف بعد نقل والده إلى العناية المركزة..الأب ديالي تكرفص بزاف و معمر شي واحد داها فيه | خارج البلاطو

بالفيديو..أول تصريح جد مؤثر لابن الفنان عبد الرؤوف بعد نقل والده إلى العناية المركزة..''الأب ديالي تكرفص ''بزاف و معمر شي واحد داها فيه

عندها 26 عام كانت سهرانة مع صحابها طاحت من الشرجم فسيدي معروف و ماتت فكـازا | خارج البلاطو

عندها 26 عام كانت سهرانة مع صحابها طاحت من الشرجم فسيدي معروف و ماتت فكـازا

﻿

آخر المستجدات

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان أحمد شــوقي لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر فيسبوك وهاكيفاش تم الرد عليه.. | ثقافة و فنون
منذ 32 دقيقة

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان ''أحمد شــوقي'' لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في هذا التاريخ | مجتمع

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة | مجتمع

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018 | اقتصاد

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.