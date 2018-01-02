انفراد وبالفيديو.. هذه أسرار رحيل الراقي عن الرجاء ﻿

كشف عزيز الشافعي، وكيل أعمال عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل آخر اجتماع للراقي مع سعيد حسبان رئيس الفريق بخصوص مستقبله الكروي، مؤكدا استحالة استمرار

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشف عزيز الشافعي، وكيل أعمال عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل آخر اجتماع للراقي مع سعيد حسبان رئيس الفريق بخصوص مستقبله الكروي، مؤكدا استحالة استمرار الراقي رفقة النسور بعدما تعرض للعديد من الطعنات داخل القلعة الخضراء.

وأفاد الشافعي في تصريح حصري لـ " شوف سبور"، أن حسبان وجه رسالة مباشرة للراقي خلال آخر اجتماع لهما تفيد أن الأخير لا مكانة له داخل المجموعة بسبب تدني مستواه الكروي، موضحا أن مغادرة الراقي للرجاء كان باتفاق لفسخ عقده بالتراضي، لكن في ظل غياب التواصل مع إدارة الفريق اضطر إلى تفعيل المسطرة مع اللجان المختصة داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإنهاء الإرتباط بشكل أوحادي.

وقال وكيل أعمال الراقي، أن عدم ارتياح وكيله للأجواء السائدة داخل النادي بعد تعرضه لطعنات تشكك في مصداقيته، إضافة إلى عدم اقتناع الجهاز الفني لمردودية اللاعب علما أنه من كان وراء التتويج بلقب كأس العرش الأخير رفقة باقي اللاعبين، فضلا على عدم توصله بأي اقتراح حول تسوية أوضاعه المالية كلها أسباب وراء اتخاد قرار رحيله عن القلعة الخضراء.

وتابع قائلا :" الراقي يبقى من أبرز العناصر داخل البطولة الإحترافية وفي كل فترة الانتقلات كان يتوصل بعروض رسمية رفضها اللاعب جملة وتفصيلا رغبة منه في إنهاء مسيرته الكروية تحت ألوان الرجاء".

وأكد الشافعي، أنه بخصوص عرض الوداد البيضاوي، لا وجود لأي شيء رسمي ما عدا بعض الإتصالات من المحبين المقربين للنادي، واحتراما للجماهير الرجاوية قرر الراقي مناقشة العروض الإحترافية خارج الأندية الوطنية، موضحا أنه تم ربط اتصالات مع عدد من الأندية التي عبرت سابقا عن رغبتها في الفوز بخدمات الراقي.

وفيما يخض الوضع القانوني، كشف وكيل أعمال لاعب فريق الرجاء، أن الجامعة سبق لها أن حكمت لصالح يوسف القديوي بفسخ عقده في قضية أكبر تعقيدا من الراقي، مشيرا إلى أن "ميتر دونيل" واحد من أبرز المحامين الرياضيين يتكفل بقضية الرجاء وسيتم الحسم في الملف من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم.