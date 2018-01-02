 عـاجل وهام للمغاربة .. أمطار وتساقطات ثلجية مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة إلى غاية الثلاثاء القادم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان أحمد شــوقي لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر فيسبوك وهاكيفاش تم الرد عليه.. | ثقافة و فنون

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان ''أحمد شــوقي'' لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في هذا التاريخ | مجتمع

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة | مجتمع

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018 | اقتصاد

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018

حـــصري.. طفلتان تعترفان بممارسة الجنس الجماعي مع البيدوفيل الأجنبي اللي حصلوه بفاس..كان كيتهلا فينا وكيعطينا الفلوس وكنديرو معاه كُلشي+مستجدات صــادمة | حوادث و حقوق

حـــصري.. طفلتان تعترفان بممارسة الجنس الجماعي مع البيدوفيل الأجنبي اللي حصلوه بفاس..''كان كيتهلا

عـاجل وهام للمغاربة .. أمطار وتساقطات ثلجية مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة إلى غاية الثلاثاء القادم | مجتمع

عـاجل وهام للمغاربة .. أمطار وتساقطات ثلجية مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة إلى غاية

هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة ..التفاصيل الكاملة | بوليتيك

هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة

عـــاجل: تطورات جديدة في قضية السائح الفرنسي اللي حصلوه كايمارس الجنس على طفلتين بفاس و البوليس لقاو عندو مجسم بلاستيكي لعضو تناسلي | مجتمع

عـــاجل: تطورات جديدة في قضية السائح الفرنسي اللي حصلوه كايمارس الجنس على طفلتين بفاس و البوليس

بالفيديو..الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل شخصيا البطلة عهد التميمي رفقة أختها في رام الله | بووز

بالفيديو..الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل شخصيا البطلة عهد التميمي رفقة أختها في رام الله

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

عـاجل وهام للمغاربة .. أمطار وتساقطات ثلجية مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة إلى غاية الثلاثاء القادم

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 10:58 عـاجل وهام للمغاربة .. أمطار وتساقطات ثلجية مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة إلى غاية الثلاثاء القادم | مجتمع
عـاجل وهام للمغاربة .. أمطار وتساقطات ثلجية مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة إلى غاية الثلاثاء القادم
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن الحالة الجوية ستعرف، ابتداء من بعد غد الجمعة وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم، تغيرا نتيجة اقتراب منخفض جوي بشمال المملكة وتسرب كتل هوائية رطبة وباردة، ستعطي

شــــوف تيفي:

 

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن الحالة الجوية ستعرف، ابتداء من بعد غد الجمعة وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم، تغيرا نتيجة اقتراب منخفض جوي بشمال المملكة وتسرب كتل هوائية رطبة وباردة، ستعطي أمطارا ابتداء من زوال يوم الجمعة بالنصف الشمالي للمملكة، وستمتد تدريجيا خلال يومي السبت والأحد لأغلب المناطق الشمالية والشرقية، وكذا وسط البلاد، لتصل إلى سوس وشمال الأقاليم الجنوبية.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة اليوم الأربعاء، أن هذه الأمطار ستكون عامة ومحليا معتدلة إلى قوية بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى ومرتفعات الأطلس، وسترافقها تساقطات ثلجية مهمة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف وكذا الهضاب العليا لشرق المملكة، خاصة يومي السبت والأحد، في المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000م.

وأضافت أن هذا الاضطراب الجوي سيكون مصحوبا برياح معتدلة إلى قوية بشمال وشرق المملكة، في حين سيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالسواحل الأطلسية، حيث يمكن أن يتراوح علو الموج بين 5 و6 أمتار.

كما ستتميز الحالة الجوية، يضيف المصدر ذاته، بانخفاض محسوس في درجات الحرارة بالمناطق الداخلية، خاصة بمناطق الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وكذا المناطق الشرقية.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب نشرة إنذارية طقس الجمعة الثلاثاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في هذا التاريخ | مجتمع

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في هذا التاريخ

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة | مجتمع

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة

عـــاجل: تطورات جديدة في قضية السائح الفرنسي اللي حصلوه كايمارس الجنس على طفلتين بفاس و البوليس لقاو عندو مجسم بلاستيكي لعضو تناسلي | مجتمع

عـــاجل: تطورات جديدة في قضية السائح الفرنسي اللي حصلوه كايمارس الجنس على طفلتين بفاس و البوليس لقاو عندو مجسم بلاستيكي لعضو تناسلي

بالصورة..الناشطة الأمازيغية مزان تهين المتضامنين مع الأيقونة الفلسطينية عهد التميمي | مجتمع

بالصورة..الناشطة الأمازيغية مزان تهين المتضامنين مع الأيقونة الفلسطينية عهد التميمي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب المستشفى.. ولاد الفنان عبد الرؤوف مخلوعين على الأب ديالهم و كايتسناوه يْخرج من الإنعاش وحتى مسؤول ماعيط ولا جا عندهم للسبيطار فكازا | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

من قلب المستشفى.. ولاد الفنان عبد الرؤوف مخلوعين على الأب ديالهم و كايتسناوه يْخرج من الإنعاش وحتى مسؤول ماعيط ولا جا عندهم للسبيطار فكازا

عندما يبكي الرجال ..نداء جد مؤثر..مرضت و ملقيت لا عائلة لا حباب..للمساعدة | حالة خاصة

عندما يبكي الرجال ..نداء جد مؤثر..مرضت و ملقيت لا عائلة لا حباب..للمساعدة

مصابة بالتشمع الكبدي و تحتاج للعلاج خارج المغرب..قصة فتاة شابة من وجدة اكتشفت المرض بعد 18 سنة | حالة خاصة

مصابة بالتشمع الكبدي و تحتاج للعلاج خارج المغرب..قصة فتاة شابة من وجدة اكتشفت المرض بعد 18 سنة

بالفيديو..أول تصريح جد مؤثر لابن الفنان عبد الرؤوف بعد نقل والده إلى العناية المركزة..الأب ديالي تكرفص بزاف و معمر شي واحد داها فيه | خارج البلاطو

بالفيديو..أول تصريح جد مؤثر لابن الفنان عبد الرؤوف بعد نقل والده إلى العناية المركزة..''الأب ديالي تكرفص ''بزاف و معمر شي واحد داها فيه

﻿

آخر المستجدات

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان أحمد شــوقي لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر فيسبوك وهاكيفاش تم الرد عليه.. | ثقافة و فنون
منذ 42 دقيقة

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان ''أحمد شــوقي'' لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في هذا التاريخ | مجتمع

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة | مجتمع

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018 | اقتصاد

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.