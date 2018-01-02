عـاجل وهام للمغاربة .. أمطار وتساقطات ثلجية مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة إلى غاية الثلاثاء القادم ﻿

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن الحالة الجوية ستعرف، ابتداء من بعد غد الجمعة وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم، تغيرا نتيجة اقتراب منخفض جوي بشمال المملكة وتسرب كتل هوائية رطبة وباردة، ستعطي

شــــوف تيفي:

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن الحالة الجوية ستعرف، ابتداء من بعد غد الجمعة وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم، تغيرا نتيجة اقتراب منخفض جوي بشمال المملكة وتسرب كتل هوائية رطبة وباردة، ستعطي أمطارا ابتداء من زوال يوم الجمعة بالنصف الشمالي للمملكة، وستمتد تدريجيا خلال يومي السبت والأحد لأغلب المناطق الشمالية والشرقية، وكذا وسط البلاد، لتصل إلى سوس وشمال الأقاليم الجنوبية.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة اليوم الأربعاء، أن هذه الأمطار ستكون عامة ومحليا معتدلة إلى قوية بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى ومرتفعات الأطلس، وسترافقها تساقطات ثلجية مهمة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف وكذا الهضاب العليا لشرق المملكة، خاصة يومي السبت والأحد، في المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000م.

وأضافت أن هذا الاضطراب الجوي سيكون مصحوبا برياح معتدلة إلى قوية بشمال وشرق المملكة، في حين سيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالسواحل الأطلسية، حيث يمكن أن يتراوح علو الموج بين 5 و6 أمتار.

كما ستتميز الحالة الجوية، يضيف المصدر ذاته، بانخفاض محسوس في درجات الحرارة بالمناطق الداخلية، خاصة بمناطق الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وكذا المناطق الشرقية.