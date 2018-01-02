 هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة ..التفاصيل الكاملة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان أحمد شــوقي لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر فيسبوك وهاكيفاش تم الرد عليه.. | ثقافة و فنون

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان ''أحمد شــوقي'' لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في هذا التاريخ | مجتمع

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة | مجتمع

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018 | اقتصاد

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018

حـــصري.. طفلتان تعترفان بممارسة الجنس الجماعي مع البيدوفيل الأجنبي اللي حصلوه بفاس..كان كيتهلا فينا وكيعطينا الفلوس وكنديرو معاه كُلشي+مستجدات صــادمة | حوادث و حقوق

حـــصري.. طفلتان تعترفان بممارسة الجنس الجماعي مع البيدوفيل الأجنبي اللي حصلوه بفاس..''كان كيتهلا

عـاجل وهام للمغاربة .. أمطار وتساقطات ثلجية مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة إلى غاية الثلاثاء القادم | مجتمع

عـاجل وهام للمغاربة .. أمطار وتساقطات ثلجية مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة إلى غاية

هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة ..التفاصيل الكاملة | بوليتيك

هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة

عـــاجل: تطورات جديدة في قضية السائح الفرنسي اللي حصلوه كايمارس الجنس على طفلتين بفاس و البوليس لقاو عندو مجسم بلاستيكي لعضو تناسلي | مجتمع

عـــاجل: تطورات جديدة في قضية السائح الفرنسي اللي حصلوه كايمارس الجنس على طفلتين بفاس و البوليس

بالفيديو..الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل شخصيا البطلة عهد التميمي رفقة أختها في رام الله | بووز

بالفيديو..الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل شخصيا البطلة عهد التميمي رفقة أختها في رام الله

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة ..التفاصيل الكاملة

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 10:48 هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة ..التفاصيل الكاملة | بوليتيك
هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة ..التفاصيل الكاملة
ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص المعتقلين على خلفية أحداث مدينة الحسيمة، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه من بين 49 معتقلا على

"شــوف تيفي"

ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص المعتقلين على خلفية أحداث مدينة الحسيمة، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه من بين 49 معتقلا على خلفية الأحداث المذكورة بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، تقدم 33 معتقلا يوم 1 يناير 2018 بإشعار إلى إدارة المؤسسة السجنية يعلنون فيه فك إضرابهم عن الطعام، علما أن 6 سجناء لم يضربوا أصلا عن الطعام، مما يفيد أن 39 معتقلا من أصل49 يتناولون وجباتهم بصفة منتظمة ووضعهم الصحي عادي.

وأضــاف "البلاغ" أن بعضا ممن نصبوا أنفسهم للدفاع عن هؤلاء السجناء، والذين من المفترض أن يكونوا حماة للقانون ومؤتمنين على حقوق ومصالح موكليهم، يلجؤون إلى الكذب والبهتان بخصوص أوضاع هؤلاء السجناء، حيث تمادى أحدهم إلى حد تحريض أحد السجناء على التظاهر بالإغماء داخل المحكمة.

وزاد "البلاغ" إن مثل هذه السلوكيات لا شك تدفع الرأي العام إلى التساؤل حول الأهداف الحقيقية التي يسعى هؤلاء إلى تحقيقها، من خلال إمعانهم في المزايدة على إدارة المؤسسة بخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين، والاستهتار بمصالح موكليهم والزج بهم في متاهات لا تخدمهم.

هـــذا فإن المندوبية العامة تندد بهذه التصرفات على اعتبار أنها مشينة وحاطة من شرف هذه المهنة النبيلة التي ينتمون إليها، لتؤكد أن كل ما يقوم به هؤلاء من تصرفات، وكل ما يدعونه من خلال تصريحاتهم لن يثنيها عن المضي قدما في التطبيق الصارم والحازم للقانون دون أي تمييز بين السجناء.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بلاغ سجناء اضراب الطعام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حكومة العثماني تهدي الباطرونا 70 هكتارا من الأراضي بالجنوب من أجل مشاريع استثمارية | بوليتيك

حكومة العثماني تهدي "الباطرونا" 70 هكتارا من الأراضي بالجنوب من أجل مشاريع استثمارية

توظيفات مشبوهة بالملايين تطال وزارة التربية الوطنية | بوليتيك

توظيفات مشبوهة'' بالملايين تطال وزارة التربية الوطنية

السلطات المحلية بأزرو تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة السيدة الحامل منذ 9 سنوات | بوليتيك

السلطات المحلية بأزرو تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة السيدة الحامل منذ 9 سنوات

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب المستشفى.. ولاد الفنان عبد الرؤوف مخلوعين على الأب ديالهم و كايتسناوه يْخرج من الإنعاش وحتى مسؤول ماعيط ولا جا عندهم للسبيطار فكازا | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

من قلب المستشفى.. ولاد الفنان عبد الرؤوف مخلوعين على الأب ديالهم و كايتسناوه يْخرج من الإنعاش وحتى مسؤول ماعيط ولا جا عندهم للسبيطار فكازا

عندما يبكي الرجال ..نداء جد مؤثر..مرضت و ملقيت لا عائلة لا حباب..للمساعدة | حالة خاصة

عندما يبكي الرجال ..نداء جد مؤثر..مرضت و ملقيت لا عائلة لا حباب..للمساعدة

مصابة بالتشمع الكبدي و تحتاج للعلاج خارج المغرب..قصة فتاة شابة من وجدة اكتشفت المرض بعد 18 سنة | حالة خاصة

مصابة بالتشمع الكبدي و تحتاج للعلاج خارج المغرب..قصة فتاة شابة من وجدة اكتشفت المرض بعد 18 سنة

بالفيديو..أول تصريح جد مؤثر لابن الفنان عبد الرؤوف بعد نقل والده إلى العناية المركزة..الأب ديالي تكرفص بزاف و معمر شي واحد داها فيه | خارج البلاطو

بالفيديو..أول تصريح جد مؤثر لابن الفنان عبد الرؤوف بعد نقل والده إلى العناية المركزة..''الأب ديالي تكرفص ''بزاف و معمر شي واحد داها فيه

﻿

آخر المستجدات

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان أحمد شــوقي لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر فيسبوك وهاكيفاش تم الرد عليه.. | ثقافة و فنون
منذ 44 دقيقة

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان ''أحمد شــوقي'' لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في هذا التاريخ | مجتمع

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة | مجتمع

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018 | اقتصاد

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.