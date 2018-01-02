هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة ..التفاصيل الكاملة ﻿

ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص المعتقلين على خلفية أحداث مدينة الحسيمة، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه من بين 49 معتقلا على

"شــوف تيفي"

ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص المعتقلين على خلفية أحداث مدينة الحسيمة، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه من بين 49 معتقلا على خلفية الأحداث المذكورة بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، تقدم 33 معتقلا يوم 1 يناير 2018 بإشعار إلى إدارة المؤسسة السجنية يعلنون فيه فك إضرابهم عن الطعام، علما أن 6 سجناء لم يضربوا أصلا عن الطعام، مما يفيد أن 39 معتقلا من أصل49 يتناولون وجباتهم بصفة منتظمة ووضعهم الصحي عادي.

وأضــاف "البلاغ" أن بعضا ممن نصبوا أنفسهم للدفاع عن هؤلاء السجناء، والذين من المفترض أن يكونوا حماة للقانون ومؤتمنين على حقوق ومصالح موكليهم، يلجؤون إلى الكذب والبهتان بخصوص أوضاع هؤلاء السجناء، حيث تمادى أحدهم إلى حد تحريض أحد السجناء على التظاهر بالإغماء داخل المحكمة.

وزاد "البلاغ" إن مثل هذه السلوكيات لا شك تدفع الرأي العام إلى التساؤل حول الأهداف الحقيقية التي يسعى هؤلاء إلى تحقيقها، من خلال إمعانهم في المزايدة على إدارة المؤسسة بخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين، والاستهتار بمصالح موكليهم والزج بهم في متاهات لا تخدمهم.

هـــذا فإن المندوبية العامة تندد بهذه التصرفات على اعتبار أنها مشينة وحاطة من شرف هذه المهنة النبيلة التي ينتمون إليها، لتؤكد أن كل ما يقوم به هؤلاء من تصرفات، وكل ما يدعونه من خلال تصريحاتهم لن يثنيها عن المضي قدما في التطبيق الصارم والحازم للقانون دون أي تمييز بين السجناء.