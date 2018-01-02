عـــاجل: تطورات جديدة في قضية السائح الفرنسي اللي حصلوه كايمارس الجنس على طفلتين بفاس و البوليس لقاو عندو مجسم بلاستيكي لعضو تناسلي ﻿

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، بحثا قضائيا مع سائح فرنسي يبلغ من العمر 58 سنة ، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتاتين قاصرتين.

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فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، بحثا قضائيا مع سائح فرنسي يبلغ من العمر 58 سنة ، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتاتين قاصرتين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن عناصر الفرقة السياحية بمدينة فاس كانت قد تدخلت مساء أمس الاثنين بمحل للخياطة بالمدينة العتيقة ، بعدما احتشد مجموعة من المواطنين حول المواطن الفرنسي المذكور ، وذلك بعد الاشتباه في قيامه بممارسات إباحية على فتاتين قاصرتين ، تبلغان من العمر 13 و 10 سنوات.

وتشير المعطيات الأولية للبحث -يضيف البلاغ- إلى أن المعني بالأمر كان مقيما عند عائلة إحدى الفتاتين ، وأنه يشتبه في قيامه بالاعتداء الجنسي على القاصرتين ، خصوصا وأنه تم حجز مجسم بلاستيكي لعضو تناسلي كان يستعمل في إيحاءات جنسية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمواطن الفرنسي ، وصاحب محل الخياطة الذي ضبط فيه ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث ،الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.