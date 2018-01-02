خبر سار لبرشلونة ..رسميا.. هذا هو موعد عودة ديمبلي للميادين ﻿

كشف فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الغائب بسبب الإصابة منذ شهر شتنبر الماضي، أصبح جاهزا للعودة إلى الملاعب، وذلك في المباراة ضد سلتا فيغو الخميس

'' شوف سيبور''

كشف فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الغائب بسبب الإصابة منذ شهر شتنبر الماضي، أصبح جاهزا للعودة إلى الملاعب، وذلك في المباراة ضد سلتا فيغو الخميس المقبل في مسابقة كأس إسبانيا.

وأكد النادي في بيان رسمي أن بعد مسار تعاف طويل من إصابة في فخذ ديمبلي الأيسر، بات جاهزا للمنافسة.

وخاض الدولي الفرنسي ثلاث مباريات فقط مع برشلونة منذ انضمامه إلى صفوفه، قبل أن يتعرض للإصابة القوية.

ويخوض برشلونة حامل لقب الكأس، سلتا فيغو الذي يدربه خوان كارلوس أونسوي حارس مرمى برشلونة ومساعد المدرب سابقا في صفوف الفريق الكاتالوني، وذلك في الدور ثمن النهائي الخميس.

وانضم اللاعب الفرنسي إلى فريق برشلونة في صيف 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة وصلت قيمتها إلى 147 مليون يورو.