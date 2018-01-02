فيديو يشعل الفيسبوك..واش هاذا بعقلو: ''مشعوذ كيقول تكلم مع الله وتصور مع الرسول'' ﻿

مختل عقلي ومشعوذ ومجنون، هكذا وصف العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مصريا ظهر في مقطع فيديو وهو يدعي بأنه كلم ''الله'' والتقط صورة مع ''الرسول''.

''شوف تيفي''

مختل عقلي ومشعوذ ومجنون، هكذا وصف العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مصريا ظهر في مقطع فيديو وهو يدعي بأنه كلم ''الله'' والتقط صورة مع ''الرسول''.



وظهر هذا الشخص في مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام مصرية بداية الأسبوع الجاري، وهو يقول إنه تكلم مع الله والتقط صورة مع الرسول، مشيرا إلى أنه يعلم العديد من المعطيات الخاصة بـ ''المهدي المنتظر'' وببعض الأحداث التي ستقع سنة 2018 ببعض الدول .

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، معبرين عن سخريتهم من هذا المصري ومن ادعاءاته، مؤكدين بأن ما يقوله غير معقول ولا يمكن تصديقه.