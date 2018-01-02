حكومة العثماني تهدي "الباطرونا" 70 هكتارا من الأراضي بالجنوب من أجل مشاريع استثمارية ﻿

تتجه حكومة سعد الدين العثماني لتمرير مشروع مرسوم مثير بدأ يفجر غضب بعض منتخبي الأقاليم الجنوبية للمملكة، بسبب تنصيصه على تفويت 70 هكتارا من العقار المخصص لتشييد المنطقة التصديرية الحرة لصالح

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تتجه حكومة سعد الدين العثماني لتمرير مشروع مرسوم مثير بدأ يفجر غضب بعض منتخبي الأقاليم الجنوبية للمملكة، بسبب تنصيصه على تفويت 70 هكتارا من العقار المخصص لتشييد المنطقة التصديرية الحرة لصالح الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

مشروع المرسوم حصلت يومية ''المساء'' على نسخة منه ويتعلق بطلب لوالي جهة بوجدور الساقية الحمراء، وُجه لوزارة الصناعة من أجل اجتزاء قطعة مساحتها تزيد عن 70 هكتارا من ''منطقة التصدير الحرة بالعيون رقم2'' والتي تقدر مساحتها بأكثر من 109 هكتارات.

هذا القرار حسب نفس المصادر حظي بالموافقة، وجاء قصد إنجار منطقة صناعية جديدة، نزولا عند طلب بعض المستثمرين المنتمين للاتحاد العام لمقاولات المغرب والذين عبروا عن حاجاتهم لمساحة 20 هكتارا من العقار الصناعي لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية بالمنطقة، وفق ما ورد في نص المرسوم.

ونظرا إلى الوضعية القانونية للوعاء العقاري لمنطقة التصدير الحرة للعيون، التابع لأملاك الدولة، فقد كان من الضروري الحصول على موافقة مديرية أملاك الدولة ومختلف الجهات المعنية في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.