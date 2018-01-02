 حكومة العثماني تهدي "الباطرونا" 70 هكتارا من الأراضي بالجنوب من أجل مشاريع استثمارية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان أحمد شــوقي لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر فيسبوك وهاكيفاش تم الرد عليه.. | ثقافة و فنون

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان ''أحمد شــوقي'' لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في هذا التاريخ | مجتمع

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة | مجتمع

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018 | اقتصاد

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018

حـــصري.. طفلتان تعترفان بممارسة الجنس الجماعي مع البيدوفيل الأجنبي اللي حصلوه بفاس..كان كيتهلا فينا وكيعطينا الفلوس وكنديرو معاه كُلشي+مستجدات صــادمة | حوادث و حقوق

حـــصري.. طفلتان تعترفان بممارسة الجنس الجماعي مع البيدوفيل الأجنبي اللي حصلوه بفاس..''كان كيتهلا

عـاجل وهام للمغاربة .. أمطار وتساقطات ثلجية مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة إلى غاية الثلاثاء القادم | مجتمع

عـاجل وهام للمغاربة .. أمطار وتساقطات ثلجية مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة إلى غاية

هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة ..التفاصيل الكاملة | بوليتيك

هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة

عـــاجل: تطورات جديدة في قضية السائح الفرنسي اللي حصلوه كايمارس الجنس على طفلتين بفاس و البوليس لقاو عندو مجسم بلاستيكي لعضو تناسلي | مجتمع

عـــاجل: تطورات جديدة في قضية السائح الفرنسي اللي حصلوه كايمارس الجنس على طفلتين بفاس و البوليس

بالفيديو..الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل شخصيا البطلة عهد التميمي رفقة أختها في رام الله | بووز

بالفيديو..الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل شخصيا البطلة عهد التميمي رفقة أختها في رام الله

حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

حكومة العثماني تهدي "الباطرونا" 70 هكتارا من الأراضي بالجنوب من أجل مشاريع استثمارية

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 06:35 حكومة العثماني تهدي الباطرونا 70 هكتارا من الأراضي بالجنوب من أجل مشاريع استثمارية | بوليتيك
حكومة العثماني تهدي "الباطرونا" 70 هكتارا من الأراضي بالجنوب من أجل مشاريع استثمارية
تتجه حكومة سعد الدين العثماني لتمرير مشروع مرسوم مثير بدأ يفجر غضب بعض منتخبي الأقاليم الجنوبية للمملكة، بسبب تنصيصه على تفويت 70 هكتارا من العقار المخصص لتشييد المنطقة التصديرية الحرة لصالح

شوف تيفي:

تتجه حكومة سعد الدين العثماني لتمرير مشروع مرسوم مثير بدأ يفجر غضب بعض منتخبي الأقاليم الجنوبية للمملكة، بسبب تنصيصه على تفويت 70 هكتارا من العقار المخصص لتشييد المنطقة التصديرية الحرة لصالح الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

مشروع المرسوم حصلت يومية ''المساء'' على نسخة منه ويتعلق بطلب لوالي جهة بوجدور الساقية الحمراء، وُجه لوزارة الصناعة من أجل اجتزاء قطعة مساحتها تزيد عن 70 هكتارا من ''منطقة التصدير الحرة بالعيون رقم2'' والتي تقدر مساحتها بأكثر من 109 هكتارات.

هذا القرار حسب نفس المصادر حظي بالموافقة، وجاء قصد إنجار منطقة صناعية جديدة، نزولا عند طلب بعض المستثمرين المنتمين للاتحاد العام لمقاولات المغرب والذين عبروا عن حاجاتهم لمساحة 20 هكتارا من العقار الصناعي لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية بالمنطقة، وفق ما ورد في نص المرسوم.

ونظرا إلى الوضعية القانونية للوعاء العقاري لمنطقة التصدير الحرة للعيون، التابع لأملاك الدولة، فقد كان من الضروري الحصول على موافقة مديرية أملاك الدولة ومختلف الجهات المعنية في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مشروع المرسوم الساقية الحمراء المنطقة التصديرية العقار الصناعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة ..التفاصيل الكاملة | بوليتيك

هــذه حقيقة الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه الزفزافي و رفاقه بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة ..التفاصيل الكاملة

توظيفات مشبوهة بالملايين تطال وزارة التربية الوطنية | بوليتيك

توظيفات مشبوهة'' بالملايين تطال وزارة التربية الوطنية

السلطات المحلية بأزرو تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة السيدة الحامل منذ 9 سنوات | بوليتيك

السلطات المحلية بأزرو تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة السيدة الحامل منذ 9 سنوات

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب المستشفى.. ولاد الفنان عبد الرؤوف مخلوعين على الأب ديالهم و كايتسناوه يْخرج من الإنعاش وحتى مسؤول ماعيط ولا جا عندهم للسبيطار فكازا | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

من قلب المستشفى.. ولاد الفنان عبد الرؤوف مخلوعين على الأب ديالهم و كايتسناوه يْخرج من الإنعاش وحتى مسؤول ماعيط ولا جا عندهم للسبيطار فكازا

عندما يبكي الرجال ..نداء جد مؤثر..مرضت و ملقيت لا عائلة لا حباب..للمساعدة | حالة خاصة

عندما يبكي الرجال ..نداء جد مؤثر..مرضت و ملقيت لا عائلة لا حباب..للمساعدة

مصابة بالتشمع الكبدي و تحتاج للعلاج خارج المغرب..قصة فتاة شابة من وجدة اكتشفت المرض بعد 18 سنة | حالة خاصة

مصابة بالتشمع الكبدي و تحتاج للعلاج خارج المغرب..قصة فتاة شابة من وجدة اكتشفت المرض بعد 18 سنة

بالفيديو..أول تصريح جد مؤثر لابن الفنان عبد الرؤوف بعد نقل والده إلى العناية المركزة..الأب ديالي تكرفص بزاف و معمر شي واحد داها فيه | خارج البلاطو

بالفيديو..أول تصريح جد مؤثر لابن الفنان عبد الرؤوف بعد نقل والده إلى العناية المركزة..''الأب ديالي تكرفص ''بزاف و معمر شي واحد داها فيه

﻿

آخر المستجدات

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان أحمد شــوقي لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر فيسبوك وهاكيفاش تم الرد عليه.. | ثقافة و فنون
منذ 42 دقيقة

مـــــثير.. بعد فضيحته الجنسية .. هــا شنو كيدير الفنان ''أحمد شــوقي'' لأجل رد الاعتبار لنفسه عبر

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في هذا التاريخ | مجتمع

هـــــام.. باستثناء التنقلات الملكية وحالات الطوارئ ..المغاربة ممنوعون من السفر عبر المطارات في

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة | مجتمع

عــاجل: وفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية بالمستشفى الإقليمي بتمارة

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018 | اقتصاد

تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من سنة 2018

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.