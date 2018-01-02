البقالي: لا جديد بخصوص الدعم التكميلي المخصص للصحفيين! ﻿

في تصريح خص به ''شوف تيفي'' أكد عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه التقى مؤخرا برئيس الحكومة سعد الدين العثماني وفاتحه في موضوع الدعم التكميلي الموجه للصحفيين، ورد عليه رئيس

شوف تيفي

في تصريح خص به ''شوف تيفي'' أكد عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه التقى مؤخرا برئيس الحكومة سعد الدين العثماني وفاتحه في موضوع الدعم التكميلي الموجه للصحفيين، ورد عليه رئيس الحكومة بإعداد مذكره بهذا الخصوص.

وأضاف البقالي أن للنقابة برنامج تكوين خاص بالصحفيين، وهناك جمعية الأعمال الاجتماعية لديها ميزانية مهمة يستفيد منها الصحفيون العاملون في الصحافة المكتوبة، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لديها جمعية خاصة بالشؤون الاجتماعية للعاملين بها، و''لاماب'' لديهم جمعيتهم، وليس هناك أي تداخل بين هؤلاء، والدعم التكميلي للصحفيين لا علاقة له بكل هذه الأشياء، فهو قرار اتخذ واستفاد منه صحفيو الصحافة المكتوبة قبل سنتين.