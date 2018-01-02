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هذا هو مصير نصاب باسم القصر

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 06:25 هذا هو مصير نصاب باسم القصر | حوادث و حقوق
هذا هو مصير نصاب باسم القصر
أحالت عناصر الشرطة القضائية بالبئر الجديد على وكيل الملك متهما من ذوي السوابق في النصب يبلغ من العمر 60 سنة في حالة اعتقال.

''شوف تيفي''

أحالت عناصر الشرطة القضائية بالبئر الجديد على وكيل الملك متهما من ذوي السوابق في النصب يبلغ من العمر 60 سنة في حالة اعتقال.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فقد جاء إيقاف المتهم إثر شكاية تقدم بها مسير أحد المحلات التجارية ''محلبة'' أفاد من خلالها تعرضه للنصب والابتزاز طيلة شهرين، وبدلالة من المشتكي تمكنت عناصر الشرطة من إيقاف المتهم الذي كان متحصنا بداخل المحلبة التي يسيرها المعني بالأمر.

وأكدت اليومية بأنه وبعد استقدام المعني بالأمر إلى مصلحة الشرطة اعترف ضمنيا بالمنسوب إليه خاصة أنه بعد تفتيشه تم العثور على بطاقة ملونة يدعي من خلالها أنه من الشرفاء الأدارسة، إضافة إلى نسخة من بطاقة تعريف وطنية قديمة مصغرة باسمه تحمل مهنة مسير وكذا نسخة من بطاقة تعريف وطنية قديمة مصححة الإمضاء في اسمه تحمل مهنة صحافي، وأيضا شهادة الملكية المشتركة في اسم إحدى الشركات.

وأشارت اليومية إلى أن الضحية تم الاستماع له، حيث أكد بأنه تعرف على المتهم قرابة شهرين خلت، وانه أصبح يبتزه، تارة بأنه من الشرفاء الأدارسة وتارة أخرى أنه يشتغل بالقصر الملكي بالرباط وأن له نفوذا قويا وبإمكانه التوسط له في كل ما يرغب فيه، مضيفا أن المتهم استفسره عما إن كان يتوفر على سكن، حيث وعد بأن يتوسط له في اقتناء عقار مما جعل الضحية يثق فيه بعدما طالبه بالعمل على إنجاز بعض الوثائق القانونية من أجل دفعها للحصول على امتيازات، حيث أصبح يطالبه بدفع مبالغ مالية قام بتسليمها له قدرت بحوالي 3 آلاف درهم نقدا، بالإضافة إلى أنه سلمه مواد غذائية بدون مقابل.

 

 

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