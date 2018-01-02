مثير.. الإعلامي المصري الشهير معتز مطر يدخل على خط ما قاله عموتة للصحافي ''المفرنس'' ﻿

تحدث الإعلامي الشهير المصري معتز مطر عن فيديو مدرب الوداد البيضاوي الحسين عموتة، الذي ظهر فيه الأخير وهو يرد على صحافي مغربي ألقى عليه سؤالا باللغة الفرنسية، الشيء الذي استفز عموتة وطالبه بإلقاء

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تحدث الإعلامي الشهير المصري معتز مطر عن فيديو مدرب الوداد البيضاوي الحسين عموتة، الذي ظهر فيه الأخير وهو يرد على صحافي مغربي ألقى عليه سؤالا باللغة الفرنسية، الشيء الذي استفز عموتة وطالبه بإلقاء السؤال باللغة العربية.

وقال معتز مطر أن الفيديو مهم جدا، وأننا محتاجين للتركيز على اللغة العربية، وجعلها هي اللغة الأولى، مذكرا بأن الجزائر كانت ضحية اللغة الفرنسية هي الأخرى.



إلى ذلك خلق مطر الجدل بعدما طالب عائلته بالتبرأ منه، وذلك لكف النظام المصري عن ملاحقة عائلته المقيمة بمصر، وأن هذا هو الحل، للحد من الاعتقالات التعسفية التي طالت أخويه مؤخرا بسبب إحدى حلقاته المثيرة للجدل.