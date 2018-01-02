بطل إفريقيا لكرة السلة الممثل المغربي الوحيد يشارك في بطولة دبي لكرة السلة ﻿

يواصل فريق جمعية سلا لكرة السلة برنامجه السنوي المسطر من طرف الإدارة التقنية للفريق، وذلك بالمشاركة في بطولة دبي الدولية ، التي ستنطلق يوم 18 ينايرالجاري إلى غاية 27 من الشهر نفسه في مدينة دبي

شوف سبور

يواصل فريق جمعية سلا لكرة السلة برنامجه السنوي المسطر من طرف الإدارة التقنية للفريق، وذلك بالمشاركة في بطولة دبي الدولية ، التي ستنطلق يوم 18 ينايرالجاري إلى غاية 27 من الشهر نفسه في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وسيكون بطل إفريقيا لكرة السلة الممثل المغربي الوحيد في هذه البطولة، حيث سينافس فرقا عربية قوية ومجربة وهي كل من ''النجم الرادسي التونسي''، ''الرياضي بيروت'' ، و ''الحكمة ''من لبنان ، ''الأهلي'' و ''الزمالك'' من مصر و ''النصر الليبي'' إضافة ''لفريق فلبيني'' و ''منتخب الإمارات''.

ويستعد الفريق السلاوي لهذه البطولة في مدينة سلا بعد وضع برنامج تدريبي مكثف من قبل الإطار الوطني سعيد البوزيدي ، في حين ستكون الرحلة إلى دبي يوم 17 من شهر يناير، وهناك احتمال كبير لغياب نجم الفريق عبد الحكيم زويتة عن هذه البطولة بسبب إجرائه عملية جراحية إثر إصابته في الرباط الصليبي في نهائي كأس إفريقيا للأندية البطلة ..

و من المرتقب أن تجرى قرعة البطولة نهاية الأسبوع الحالي حيث ستقسم الفرق على مجموعتين على أن تتأهل 4 فرق من كل مجموعة للدور ربع النهائي .





