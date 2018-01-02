بالصورة..الناشطة الأمازيغية مزان تهين المتضامنين مع الأيقونة الفلسطينية عهد التميمي ﻿

نشرت الناشطة الأمازيغية مليكة مزان قبل قليل من يومه الثلاثاء، تدوينة على حسابها بالفيسبوك، أثارت غضب النشطاء، حيث أكد الجميع بأن مضمونها يحتوي على إهانة لجميع المتضامنين مع الأيقونة الفلسطينية

''شوف تيفي''

نشرت الناشطة الأمازيغية مليكة مزان قبل قليل من يومه الثلاثاء، تدوينة على حسابها بالفيسبوك، أثارت غضب النشطاء، حيث أكد الجميع بأن مضمونها يحتوي على إهانة لجميع المتضامنين مع الأيقونة الفلسطينية عهد التميمي المعتقلة من طرف الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت مليكة مزان عن غضبها الشديد لعدم قيام البعض بالتضامن معها خلال اعتقالها قبل مدة، موجهة الانتقاد اللاذع لجميع من طالبها بالتضامن مع عهد التميمي.

وكتبت مزان في تدوينتها المثيرة: '' توصلت بعريضة يقولون لي فيها .. رجاء تضامني مع الفتاة عهد الفلسطينية التي اعتقلتها إسرائيل ...

قلت لهم .. أين كنتم حين تم اعتقالي أنا فقط لأني دافعت عن حقوق الكورد ؟! طز فيكم ..''.