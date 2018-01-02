رونار حاضر في تدريبات الأسود المحلية ﻿

يلتحق هيرفي رونار ، مدرب المنتخب الأول ، بتدريبات المنتخب الوطني المحلي يوم الجمعة القادم ، قبل إجرائهم للمباراة الودية أمام المنتخب الكاميروني استعدادا لمنافسات كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية

شوف سبور

يلتحق هيرفي رونار ، مدرب المنتخب الأول ، بتدريبات المنتخب الوطني المحلي يوم الجمعة القادم ، قبل إجرائهم للمباراة الودية أمام المنتخب الكاميروني استعدادا لمنافسات كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية المقامة في المغرب خلال الفترة المممتدة مابين 13 يناير و 4 فبراير .

وسيشكل حضور الناخب الوطني هيرفي رونار دفعة معنوية للمنتخب المحلي قبل دخولهم غمار المنافسة الإفريقية ، إذ سيتقمص دور المشرف ، في حين يبقى المدرب الأول جمال السلامي الذي قاد الأسود المحلية للوصول إلى الشان بعد سحقهم لمنتخب الفراعنة.

وإلى جانب إشرافه على المنتخب المحلي ، فإن رونار سيعاين اللاعبين المرشحين لحمل قميص المنتخب الأول خلال وديتي شهر مارس المقبل ، أمام كل من صربيا و أوزباكستان .