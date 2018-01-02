نجم الوداد الرياضي قريب من مجاورة بوصوفة في الجزيرة الإماراتي ﻿

أصبح نجم الوداد الرياضي أشرف بن شرقي قريبا من التوقيع لنادي الجزيرة الإماراتي خلال الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة مهمة بلغت مليارا ونصف مليار سنتيم .

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أصبح نجم الوداد الرياضي أشرف بن شرقي قريبا من التوقيع لنادي الجزيرة الإماراتي خلال الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة مهمة بلغت مليارا ونصف مليار سنتيم .

وحسب مصادر ودادية فإن فريق الجزيرة الإماراتي مصر على انتداب اللاعب ، رغم العروض التي توصل بها من فرنسا و ألمانيا ، حيث رفع قيمة العرض المقدم ليتسنى له الفوز بخدمات اللاعب، وفقا لما أوردته يومية الصباح لنهار غد الأربعاء.



واعتبر فريق الجزيرة الإماراتي أشرف بن شرقي أبرز لاعب في صفوف الوداد الرياضي ، وأن له الفضل الكبير في تتويج الفريق الأحمر باللقب الثاني لعصبة الأبطال الإفريقية .

وانتقل بنشرقي إلى الوداد الرياضي قادما من المغرب الفاسي في صيف 2016 ، ليصبح أهم لاعب في الفريق .