السلامي يدعو الجماهيرالمغربية لمساندة الأسود في الشان ﻿

دعى جمال السلامي مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم الجمهور المغربي والبيضاوي خصوصا ، لدعم الفريق الوطني خلال منافسات كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية المقامة في بلادنا شهر يناير الجاري .

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دعى جمال السلامي مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم الجمهور المغربي والبيضاوي خصوصا ، لدعم الفريق الوطني خلال منافسات كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية المقامة في بلادنا شهر يناير الجاري .

وقال السلامي في تصريحات صحفية أن المنتخب المحلي يمثل جميع فرق البطولة الوطنية ، مما يفرض دعم هذا الجيل لدخول تاريخ الكرة المغربية بنيل لقب كأس إفريقيا للمحليين .

وأطلقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، حملة إعلانية تدعو فيها الأنصار إلى دعم بطولة إفريقيا للمحليين من خلال الحضور بكثافة لمباريات البطولة .

وتنطلق صافرة بطولة إفريقيا للمنتخبات المحلية يوم السبت 13 يناير بالمركب الرياضي محمد الخامس لتختتم البطولة يوم 4 فبراير .





