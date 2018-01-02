بالفيديو تمزيق صورة المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران يهدد هيبة النظام الإيراني ﻿

اجتاح مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي تداوله ناشطون إيرانيون يُظهر إنزال صور ولوحات للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي المعلقة في الشوارع ويقومون بتمزيقها أو حرقها في مختلف المدن

شوف تيفي:

اجتاح مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي تداوله ناشطون إيرانيون يُظهر إنزال صور ولوحات للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي المعلقة في الشوارع ويقومون بتمزيقها أو حرقها في مختلف المدن والمحافظات.

وأوضح ناشطون أن هذه الحركة ترمز لبداية جديدة لانتفاضة الشعوب الإيرانية حيث أسقطت هيبة وجبروت ولاية الفقيه المتمثلة بشخص خامنئي الذي يريد أن يتزعم شيعة العالم ويلقب نفسه بـ ''ولي أمر المسلمين''.

وردا على الهتافات ''الموت لخامنئي'' و''الموت للديكتاتور'' في كل المدن الإيرانية المنتفضة وصف المرشد الأعلى للنظام الإيراني خامنئي في أول تعليق على الاحتجاجات، كما نشر في موقع قناة ''العربية'' بأنها مؤامرة من قبل ''الأعداء الذين يريدون إثارة المشاكل ضد النظام في إيران''، متهما المحتجين بالعمالة للخارج، ورأى بأن الاحتجاجات المستمرة عبارة عن تحركات مفتعلة مدعومة من الخارج ضد النظام، كما تروج الماكينة الدعائية الإيرانية، في محاولة للهروب من استحقاقات الشعب الإيراني المنتفض.