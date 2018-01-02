واشنطن تتوعد كوريا الشمالية بعقوبات دولية في حالة إجرائها اختبارا صاروخيا جديدا ﻿

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض مزيد من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية إذا أجرت اختبارا صاروخيا جديدا.

شوف تيفي:

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض مزيد من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية إذا أجرت اختبارا صاروخيا جديدا.

وقالت هيلي أمام صحافيين في الأمم المتحدة حسب ما نقلته وكالة فرانس بريس ''نسمع معلومات مفادها أن كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخي جديد، آمل بألا يحصل هذا الأمر''.

وأردفت نيكي هيلي ''إذا حصل ذلك علينا أن نتخذ إجراءات جديدة بحق النظام الكوري الشمالي، وعلى العالم المتحضر أن يبقى موحدا ويقظا حيال تطوير دولة مارقة لترسانة نووية''.

يذكر أن الأمم المتحدة في 2017 بمبادرة من الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية شديدة على بيونغ يانغ طالت خصوصا قطاعات النفط والحديد والفحم والصيد البحري والنسيج، أملا بإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات لبحث برنامجيها للتسلح النووي والتقليدي.