توظيفات مشبوهة'' بالملايين تطال وزارة التربية الوطنية ﻿

في ظل البلوكاج الحكومي الذي تعرفه حكومة العثماني بعد إعفاء عدد من الوزراء، بينهم وزير التربية الوطنية محمد حصاد من المقرر أن يعرف القطاع توظيفات وصفت ب''المشبوهة'' و ''الشبح'' في الأيام القادمة.

شوف تيفي:

في ظل البلوكاج الحكومي الذي تعرفه حكومة العثماني بعد إعفاء عدد من الوزراء، بينهم وزير التربية الوطنية محمد حصاد من المقرر أن يعرف القطاع توظيفات وصفت ب''المشبوهة'' و ''الشبح'' في الأيام القادمة.

مصادر يومية ''أخبار اليوم'' ذكرت بأن عددا من المسؤولين استغلوا الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بمحمد حصاد من الوزارة على خلفية اختلالات مشروع الحسيمة'' منارة المتوسط''، ليقوموا بتمرير إعلان مباراة تعيين 12 كاتبا عاما بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين سيتقاضون حوالي 20 ألف درهم شهريا دون احتساب التعويضات، رغم أن هذه المراكز توجد حاليا في شبه عطالة بسبب اعتماد الوزارة حاليا على التوظيف بالتعاقد.



وأضافت نفس المصادر أن لجوء الوزارة إلى مثل هذه التعيينات التي وصفتها بالمشبوهة يطرح أكثر من علامة استفهام حول صمت رئيس الحكومة والكاتب العام للوزارة إزاء هذه الفضيحة، التي تنطوي على ريع واضح وتنبعث منها رائحة السياسة، خاصة أن بعض الأسماء التي تنتمي إلى حزب داخل الأغلبية الحكومية تلقت وعودا بضمان مقاعد لها داخل هذه الدفعة المحظوظة.