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السلطات المحلية بأزرو تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة السيدة الحامل منذ 9 سنوات

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 02:17 السلطات المحلية بأزرو تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة السيدة الحامل منذ 9 سنوات | بوليتيك
السلطات المحلية بأزرو تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة السيدة الحامل منذ 9 سنوات
بعد انشار مقطع فيديو ظهرت خلاله سيدة وهي تدعي بأنها حامل، خرجت السلطات المحلیة بأزرو عن صمتھا، وكشفت عن العديد من المعطيات التي تكذب ادعاءات السيدة وما تم ترويجه بخصوص حاجتها إلى المساعدة

''شوف تيفي''

بعد انشار مقطع فيديو ظهرت خلاله سيدة وهي تدعي بأنها حامل، خرجت السلطات المحلیة بأزرو عن صمتھا، وكشفت عن العديد من المعطيات التي تكذب ادعاءات السيدة وما تم ترويجه بخصوص حاجتها إلى المساعدة الاجتماعية.

وأكدت السلطات المحلية بأزرو في بلاغ لها بأنها وعلى إثر الادعاءات التي جاءت بها سيدة من مدينة أزرو من خلال بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تؤكد فيه أنها حامل منذ تسع سنوات ملتمسة المساعدة الاجتماعية، بأنها قامت على الفور وبتنسيق مع المصالح الصحية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال السيدة المعنية بالمستشفى الإقليمي بأزرو وإخضاعها للتحاليل الطبية والكشوفات بواسطة الفحص بالصدى.

وأكد البلاغ أن النتائج الطبية، أبانت أن السيدة غير حامل ومع ذلك ومن أجل تعميق التتبع الطبي لهذه الحالة تم نقلها في نفس اليوم إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس حيث قام طاقم طبي يتكون من طبيب النساء والولادة وطبيب الجراحة الباطنية وطبيب مختص في الكشف بالأشعة وطبيب نفساني وبعد معاينتهم و قيامهم بالفحوصات المعمقة والدقيقة لحالتها تبين لهم مرة أخرى أن هذه السيدة غير حامل و أن حالتها تتطلب المواكبة على المستوى النفسي بالمستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو.

 

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المغرب شوف تيفي الكشوفات السيدة أزرو حامل

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