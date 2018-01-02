تل أبيب تهدد المهاجرين الأفارقة بالسجن حالة رفضهم مغادرة إسرائيل +فيديو ﻿

هددت الحكومة الإسرائيلية آلاف المهاجرين الأفارقة أغلبهم من إريتريا والسودان بالسجن في حالة رفضهم مغادرة البلاد، وخيرتهم بين العودة إلى بلادهم أو الذهاب إلى بلد آخر.

شوف تيفي:

هددت الحكومة الإسرائيلية آلاف المهاجرين الأفارقة أغلبهم من إريتريا والسودان بالسجن في حالة رفضهم مغادرة البلاد، وخيرتهم بين العودة إلى بلادهم أو الذهاب إلى بلد آخر.

وحسب ما نشره موقع قناة ''أورونيوز'' فإن أغلب هؤلاء المهاجرين ويقولون إنهم هربوا من الاضطهاد والحروب، بينما تعتبرهم إسرائيل مهاجرين جاؤوها بحثا عن العمل، وهددتهم السلطات الإسرائيلية بأنهم إذا لم يغادروا الدولة العبرية فإنها ستشرع في الزج بهم في السجون، ابتداء من شهر أبريل المقبل.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال إن تدفق أعداد غير محددة من المهاجرين الأفارقة يمكن أن يهدد ''يهودية الدولة الإسرائيلية''، في وقت تتحدث وسائل إعلامية عن ممارسات عنصرية يتعرض لها يهود الفلاشا في إسرائيل.

ويوجد وفق السلطات الإسرائيلية حوالي 38 ألف مهاجر في إسرائيل أقل من ألف وخمسمائة منهم يوجدون في الحجز، وجميعهم تسللوا إلى إسرائيل عبر منافذ أخرى غير المعابر الحدودية.