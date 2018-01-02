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خطير..حضيو راسكم: سخان كهربائي ديال التدفئة يرسل شخصا للمستعجلات بشفشاون

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 01:48 خطير..حضيو راسكم: سخان كهربائي ديال التدفئة يرسل شخصا للمستعجلات بشفشاون | حوادث و حقوق
خطير..حضيو راسكم: سخان كهربائي ديال التدفئة يرسل شخصا للمستعجلات بشفشاون
علمت ''شوف تيفي'' أن شخصا ، كاد أن يفارق الحياة، مساء يومه الثلاثاء داخل منزله الصفيحي بدوار تاسميلت التابع لجماعة أونان إقليم شفشاون، بسبب اختناقه عقب اندلاع النيران على إثر وقوع تماس كهربائي في

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن شخصا ، كاد أن يفارق الحياة، مساء يومه الثلاثاء داخل منزله الصفيحي بدوار تاسميلت التابع لجماعة أونان إقليم شفشاون، بسبب اختناقه عقب اندلاع النيران على إثر وقوع تماس كهربائي في سخان يستخدم للتدفئة.

وأكد مصدر شوف تيفي أن تماسا بسخان كهربائي، تسبب في اندلاع النيران داخل المنزل الصفيحي، ما خلف إصابة صاحب المنزل باختناق حاد، ونفوق بعض الماشية.

وأكد ذات المصدر أن جيران صاحب المنزل تدخلوا وتمكنوا من إخماد ألسنة النيران، بينما قامت سيارة للإسعاف بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النيران التدفئة المستشفى الماشية

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