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الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 01:18 الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي
الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد
قررت جمهورية كازاخستان، مع بداية السنة الجارية تنفيذ عقوبة تقضي بالإخصاء الكيميائي الإلزامي، لكل من يتحرش جنسيًا بقاصرين، وذلك في إطار الإصلاحات التشريعية لمكافحة هذه الظاهرة المستفحلة.

شوف تيفي:

قررت جمهورية كازاخستان، مع بداية السنة الجارية تنفيذ عقوبة تقضي بالإخصاء الكيميائي الإلزامي، لكل من يتحرش جنسيًا بقاصرين، وذلك في إطار الإصلاحات التشريعية لمكافحة هذه الظاهرة المستفحلة.

ووقع رئيس الجمهورية نور سلطان نزارباييف حسب ما نشره موقع ''إرم نيوز''، في أبريل 2016 على مجموعة كبيرة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى حماية حقوق الأطفال، وفرض بعض المعايير والعقوبات الجديدة، بما في ذلك الإخصاء الكيميائي للمعتدين جنسيًا على الأطفال والمراهقين القاصرين، على أن تدخل حيز التنفيذ في ال1 من يناير2018.

وذكر مكتب المدعي العام في كازاخستان: ''أن الأشخاص الذين يرتكبون أفعالًا عنيفة، وجنسية ضد القاصرين والأحداث، لن يكون عقابهم بعد اليوم بأي حال من الأحوال بأحكام مع وقف التنفيذ، ولن يحصلوا على أي عفو، ولن يؤخذوا بالرحمة والشفقة؛ لينالوا عقوبة معتدلة، ولن يحصلوا على الإفراج المشروط، ولن تكون هناك اتفاقات إجرائية مع أي منهم''.

وأكد الموقع الإلكتروني لإرم نيوز أنه: ''منذ ال1 من يناير 2018، سيتم استخدام الإخصاء الكيميائي، أي أنه بناء على قرار المحكمة سيجبر الشخص المدان والمحكوم قطعيًا، على تناول عقاقير تقلل الرغبة الجنسية شيئًا فشيئًا إلى حد تلاشيها نهائيًا''.


ويمكن تطبيق هذا الحكم على من هم فوق سن 18 عامًا، ممن ارتكبوا جرائم ضد الحرمة الجنسية للقاصرين.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي القاصرين الإخصاء الكيميائي كازاخستان

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