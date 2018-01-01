أربعة مرشحين يتنافسون على رئاسة فريق المغرب الفاسي ﻿

في جديد الجمع العادي والاستثنائي لفريق المغرب الفاسي لكرة القدم، ارتفع عدد المرشحين لخلافة الرئيس الحالي أحمد المرنيسي إلى أربعة مرشحين، ويتعلق الأمر بكل من خالد كسوس ومحمد صادوق، وإسماعيل الجاي

''شوف تيفي''

في جديد الجمع العادي والاستثنائي لفريق المغرب الفاسي لكرة القدم، ارتفع عدد المرشحين لخلافة الرئيس الحالي أحمد المرنيسي إلى أربعة مرشحين، ويتعلق الأمر بكل من خالد كسوس ومحمد صادوق، وإسماعيل الجاي المنصوري، ومحمد علي حمدوني.

ويعقد فريق المغرب الفاسي جمعه العام الاستثنائي في 10 يناير المقبل بفاس، استجابة لطلب الجامعة المغربية لكرة القدم.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المنخرطين، قدموا سابقا طعونا ضد شرعية الجمع العام العادي، خاصة عقب رفض التقرير المالي، ما فرض إعادة الجمع العام بعد تدخل فوزي لقجع، رئيس الجامعة.