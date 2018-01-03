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عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس

بتاريــخ : 3 يناير 2018 / 00:11 عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن مواطنين، ضبطوا قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية، متلبسا بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين، داخل محل للصناعة التقليدية يتواجد على مستوى حي

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن مواطنين، ضبطوا قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية، متلبسا بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين، داخل محل للصناعة التقليدية يتواجد على مستوى حي الرصيف بمدينة فاس.

وأكد المصدر ذاته أن الأجنبي، حصل على مفتاح المحل من صاحبه بدعوى أخذ أغراض له وضعها بالمحل، قبل أن يعمد إلى إدخال طفلتين تبلغان من العمر على التوالي 10 و 12 سنة، ليتم ضبطه من قبل مجموعة من المواطنين متلبسا بمحاولة ممارسة الجنس على الطفلتين.

وأكد ذات المصدر أن المواطنين، سلموا المعني بالأمر إلى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فاس حي الرصيف مدينة فاس

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