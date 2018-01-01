 هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه ﻿
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هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 23:51 هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه | بوليتيك
هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه
ذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة الخاصة بالمتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، أحضر لها جميع المتهمين مؤازرين بدفاعهم.

"شوف تيفي"

 

ذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة الخاصة بالمتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، أحضر لها جميع المتهمين مؤازرين بدفاعهم.

وأفاد الوكيل بأنه في هذه الجلسة تناول الكلمة ممثل النيابة العامة لمواصلة رده على الطلبات و الدفوعات الشكلية المثارة من طرف الدفاع، "حيث أوضح بأن المتهمين يحاكمون من أجل ما نسب إليهم من أفعال إجرامية ، و ليس بسبب المطالب الاجتماعية التي عبروا عنها، وأن محاضر الضابطة القضائية تتضمن تفريغات للأدلة الرقمية".

وأضاف الوكيل بأن ممثل النيابة العامة ، استعرض "الأسس القانونية والواقعية التي تفند مزاعم بعضهم حول تعرضهم للتعذيب أمام الظابطة القضائية ،مستشهدا بتصريحات المتهمين أنفسهم بحضور دفاعهم عند استنطاقهم أمام النيابة العامة حيث نفوا تعرضهم لأي تعذيب، وكذلك بما خلصت إليه نتائج الخبرات الطبية القضائية المنجزة من طرف الطبيب الشرعي خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، و التي أكدت عدم تعرض أي متهم للتعذيب".


تجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 5 يناير الجاري بناء على طلب دفاع المتهمين.

 

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة الحسيمة الدار البيضاء الضابطة القضائية

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