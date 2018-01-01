 إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس ﻿
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إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس | مجتمع

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إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 23:29 إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس | مجتمع
إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس
قامت كتابة الدولة المكلفة بالنقل في إطار تتبع سير امتحانات الحصول على رخص السياقة، يومه الثلاثاء بإيفاد لجنة إلى مركز تسجيل السيارات بمكناس قصد افتحاص وتدقيق الملفات المبرمجة.

شوف تيفي:

 

قامت كتابة الدولة المكلفة بالنقل في إطار تتبع سير امتحانات الحصول على رخص السياقة، يومه الثلاثاء بإيفاد لجنة إلى مركز تسجيل السيارات بمكناس قصد افتحاص وتدقيق الملفات المبرمجة.

وقد كشفت اللجنة حسب بلاغ كتابة الدولة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه وجود العديد من الخروقات التي شابت عملية اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، بمركز تسجيل السيارات بالمدينة خلال الأيام الأخيرة، إذ تبين أن أكثر من 90 في المائة من المرشحين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المعمول بها.

وفور هذه الإجراءات قامت كتابة الدولة المكلفة بالنقل بإعفاء المسؤولين عن هذه الخروقات وإحالتهم على التحقيق، ثم استكمال مجريات التحقيق للوقوف على كافة الاختلالات القانونية والمسطرية التي اعترت هذه العملية، وسيتم اتخاذ كافة التدابير الجزائية والانضباطية في حق المتورطين في هذه الخروقات وفق المقتضيات القانونية، إضافة إلى إحالة الملفات على القضاء في حالة ثبت لديها وجود خروقات تستدعي متابعة قضائية.

 

 

‫شوف تيفي

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القضاء شوف تيفي مكناس رخصة السياقة

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