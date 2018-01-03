عاجل.. العثور على جثة فتاة بالبيضاء والقضية يمكن فيها جريمة قتل بشعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية عين الشق، تقوم في هذه اللحظات من مساء يومه الثلاثاء باقتياد مجموعة من الأشخاص ''الزوافرية'' من إقامة سكنية بحي سيدي معروف، عقب

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية عين الشق، تقوم في هذه اللحظات من مساء يومه الثلاثاء باقتياد مجموعة من الأشخاص "الزوافرية" من إقامة سكنية بحي سيدي معروف، عقب العثور على فتاة جثة هامدة بالقرب من المكان.

وأكد المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، توصلت بإخبارية في الموضوع، تفيد بالعثور على فتاة جثة هامدة أمام إقامة شيماء، عقب سقوطها من أعلى سطح هذه الإقامة، وحلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف إن كان للأمر علاقة بجريمة قتل أو عملية انتحار.

وأبرز ذات المصدر أن المصالح الأمنية، أوقفت مجموعة من الأشخاص القاطنين بالعمارة السكنية من أجل التحقيق معهم للكشف عن ظروف وملابسات وفاة هذه الفتاة البالغة من العمر قيد حياتها حوالي 23 سنة.



