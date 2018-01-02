حصري وبالصور.. لاعب دولي مغربي دوز راس العام في السبيطار ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن محمد أبرهون اللاعب السابق لفريق المغرب التطواني المحترف بالدوري البرتغالي، اضطر إلى قضاء ليلة رأس السنة بالمستشفى عقب إصابة ابنته بوعكة صحية مفاجئة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن محمد أبرهون اللاعب السابق لفريق المغرب التطواني المحترف بالدوري البرتغالي، اضطر إلى قضاء ليلة رأس السنة بالمستشفى عقب إصابة ابنته بوعكة صحية مفاجئة.

و أوضح المصدر القريب من اللاعب المذكور، أن هذا الأخير كان يستعد للسفر إلى فرنسا رفقة ابنته وزوجته للاحتفال برأس السنة الجديدة، إلا أن الأقدار شاءت أن يقضي هذه الليلة داخل المستشفى بالبرتغال.

وأكد المصدر ذاته أن ابنة اللاعب محمد أبرهون استقرت حالتها وهي في صحة جيدة عقب تلقيها للعلاجات الضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن عميد المنتخب المحلي وفريق المغرب التطواني سابقا، انتقل خلال الميركاتو الصيفي إلى فريق موريرنسي البرتغالي.





