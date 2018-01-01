مثير.. دوزيم تتمرد وتبث وصلات إشهارية للقمار وبرامج الجريمة ﻿

بثت القناة الثانية في الأسابيع القليلة الماضية، وصلات إشهارية وبرامج تحمل مضامين يجرمها القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري، وذلك حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد

"شوف تيفي"

بثت القناة الثانية في الأسابيع القليلة الماضية، وصلات إشهارية وبرامج تحمل مضامين يجرمها القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري، وذلك حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء.

وأوضحت اليومية بأن القناة، استأنفت بث وصلات إشهارية للمنتجات التي تندرج في إطار "اليانصيب"، كما أعادت بث برامج سابقة تتضمن مشاهد لتفاصيل تنفيذ جرائم بشعة.

وأكدت اليومية بأن الأمر يعيد للواجهة معركة سياسية كبيرة كان وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي قد خاضها ضد وصلات مماثلة، انتهت بصدور قانون يمنعها بشكل واضح، وفي الوقت الذي تعذر فيه اتصالها بوزير الاتصال الحالي محمد الأعرج، وظل هاتف المدير العام للقناة الثانية سليم الشيخ يرن دون رد، رغم توجيه رسالة قصيرة إليه تتضمن موضوع الاتصال، قال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه إن الأمر يتعلق بخرق واضح للقانون وارتكاب فعل مجرم بشكل قطعي والمسؤولية عن ذلك تعود إلى كل من المتعهد بالبث، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تتولى مراقبة وتقنين هذا القطاع.





