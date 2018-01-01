العثماني غاضب من منتخبي ''البيجيدي'' بعد مقاطعتهم اجتماع الداخلية بجرادة ﻿

أبلغ سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية منتخبي الحزب بإقليم جرادة، غضبه من قرار مقاطعتهم الاجتماع الذي دعت إليه وزارة الداخلية، في شخص والي الجهة الشرقية من أجل تدارس مطالب

شوف تيفي:

أبلغ سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية منتخبي الحزب بإقليم جرادة، غضبه من قرار مقاطعتهم الاجتماع الذي دعت إليه وزارة الداخلية، في شخص والي الجهة الشرقية من أجل تدارس مطالب ساكنة المنطقة التي تعيش على وقع احتجاجات مستمرة.

واضطر العثماني حسب ما ورد في جريدة المساء إلى عقد لقاء طارئ مع منتخبي الحزب لتوضيح خلفيات مقاطعتهم لهذا الاجتماع، حيث لام العثماني ممثلي الحزب بالمنطقة معتبرا هذه الخطوة إخلالا تنظيميا من جانبهم في وقت شدد منتخبو الحزب وعلى رأسهم عبد الله الهامل، الكاتب الجهوي للحزب على ضرورة تقديم ''المصباح'' إجابات شافية للساكنة، موضحا في تصريح لجريدة ''المساء'' أن مقاطعة لقاء الوالي كان خطأ من الناحية التنظيمية للحزب.