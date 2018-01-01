عاجل.. نجم فريق برشلونة يلمح إلى الانتحار ﻿

تفاجأ متتبعو الحارس الإسباني فيكتور فالديس، بسبب قيام هذا الأخير بنشر تدوينة على حسابه بالإنستغرام والتي كتب فيها ''شكرا على كل شيء'' قبل أن يحذف جميع صوره، وهو ما جعل بعض النشطاء يؤكدون بأن تدوينته

"شوف تيفي"

تفاجأ متتبعو الحارس الإسباني فيكتور فالديس، بسبب قيام هذا الأخير بنشر تدوينة على حسابه بالإنستغرام والتي كتب فيها "شكرا على كل شيء" قبل أن يحذف جميع صوره، وهو ما جعل بعض النشطاء يؤكدون بأن تدوينته الأخيرة تحمل تلميحا من الحارس السابق لفريق برشلونة بإنهاء حياته، نظرا لحالته النفسية بعد التوقف عن اللعب.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يومه الثلاثاء، أن الحارس الإسباني، تغيرت حياته بعد مغادرته لفريق برشلونة وانضمامه لفريق مانشسير يونايتد الإنجليزي، مبرزة بأنه اضطر بعد ذلك إلى التوقف عن اللعب بسبب مشاكل في الركبة.

وأكدت الصحيفة أن الحارس الذي كان من بين أشهر الحراس في العالم، حذف جميع صوره ورسائله بحساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يعني بأنه اعتزل ممارسة كرة القدم.