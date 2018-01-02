عاجل وبالصورة..الفنان الكوميدي عبد الرؤوف مريض بزاف وفي حالة خطيرة..دعيو معاه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان الكوميدي القدير عبد الرحيم التونسي الملقب بـ ''عبد الرؤوف''، أصيب بوعكة صحية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان الكوميدي القدير عبد الرحيم التونسي الملقب بـ "عبد الرؤوف"، أصيب بوعكة صحية.

وكشف أسامة التونسي ابن الفنان عبد الرؤوف في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن حالة والده جد خطيرة وهو يرقد بالمستشفى، وقد أصيب بضيق في التنفس منذ أمس الإثنين.

وكتب أسامة في تدوينته: "دعواتكم بالشفاء العاجل للفنان عبد الرحيم التونسي و أب المغاربة قبل أن يكون والدي ،بعدما أصبحت حالته جد خطيرة و ضعف التنفس ، و هو اليوم في المستشفى مند البارحة في ساعة 4:00 صباحا".