هام للجماهير المغربية..انطلاق بيع تذاكر مباريات المنتخب المغربي الخاصة بكأس إفريقيا للمحليين ﻿

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، عن انطلاق بيع تذاكر مباريات كأس إفريقيا للمحليين ومن بينها المباريات التي ستجمع المنتخب المغربي بخصومه المنتخب الموريتاني

"شوف تيفي"

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، عن انطلاق بيع تذاكر مباريات كأس إفريقيا للمحليين ومن بينها المباريات التي ستجمع المنتخب المغربي بخصومه المنتخب الموريتاني والمنتخب السوداني، والمنتخب الغيني.

وأوضحت الجامعة بأن بيع التذاكر سيتم عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن نقاط تسليم التذاكر هي "مركب محمد بنجلون بالبيضاء، وملعب مولاي الحسن بالرباط، وملعب الحارتي بمراكش، وملعب الانبعاث بأكادير".

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الافتتاح التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الموريتاني ستجرى على أرضية ملعب مركب محمد الخامس يوم 13 يناير الجاري.

وهذا هو الرابط الخاص ببيع التذاكر: https://indiv.themisweb.fr/0500/fListeManifs.aspx?idstructure=0500