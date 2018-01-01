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دراسة: معظم الرجال السكارى يرون في المرأة مخلوقا للمتعة الجنسية فقط

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 20:49 دراسة: معظم الرجال السكارى يرون في المرأة مخلوقا للمتعة الجنسية فقط | منوعات
دراسة: معظم الرجال السكارى يرون في المرأة مخلوقا للمتعة الجنسية فقط
توصل علماء جامعة نيبراسكي-لينكولن الأمريكية بعد دراسة اشترك فيها 50 رجلا (20-30 سنة) نشرت نتائجها ميديكال إكسبريس، إلى استنتاج مفاده أن معظم الرجال السكارى يرون في المرأة مخلوقا للمتعة الجنسية فقط.

شوف تيفي (وكالات)

 

توصل علماء جامعة نيبراسكي-لينكولن الأمريكية بعد دراسة اشترك فيها 50 رجلا (20-30 سنة) نشرت نتائجها ميديكال إكسبريس، إلى استنتاج مفاده أن معظم الرجال السكارى يرون في المرأة مخلوقا للمتعة الجنسية فقط.

ووفقا لهذه الدراسة فقد تناولت مجموعة أولى من الرجال كوكتيل من المشروبات الكحولية، والمجموعة الثانية مشروبات كحولية وهمية. بعد ذلك عرضت عليهم صور فتيات شابات بفساتين السهرة. وطلب من المشاركين في الاختبار تقييم جاذبية كل فتاة ورسم صورة نفسية لها، وخلال هذه العملية كانت منظومة خاصة تراقب سلوك كل مشارك.

واتضح للعلماء أن الذين تناولوا كوكتيل المشروبات الكحولية كانوا يطيلون النظر إلى صدر وخصر المرأة أكثر من النظر إلى وجوههن، كان هذا الاختلاف أكثر وضوحا عندما وصف معظم المشتركين المرأة بأنها أكثر "جاذبية" وأنها "غير واثقة من نفسها".

وعندما كانت الفتاة تخلق انطباعا لديهم بأنها "مكتفية ذاتيا" وأنها شخص"دمث الأخلاق وطيب القلب"، في حين صرف رجال المجموعة الثانية وقتا طويلا في النظر إلى وجوه النساء، وقد زاد الكحول من هذا الاختلاف بين رجال المجموعتين.

 

 

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شوف تيفي المتعة الجنسية المشروبات الكحولية النساء

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