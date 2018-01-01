 طهران تنصح ترامب بعدم إضاعة وقته على ''تويتر'' والتفرغ لمشاكل بلاده ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر | بووز

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس | بووز

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية | دولي

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه

بعد الزيادة في ثمن التنبر.. جواز السفر يصل إلى 800 درهم | مجتمع

بعد الزيادة في ثمن '' التنبر''.. جواز السفر يصل إلى 800 درهم

إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس | مجتمع

إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس

باي باي 2017.. مرحى 2018

طهران تنصح ترامب بعدم إضاعة وقته على ''تويتر'' والتفرغ لمشاكل بلاده

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 20:48 طهران تنصح ترامب بعدم إضاعة وقته على تويتر والتفرغ لمشاكل بلاده | دولي
طهران تنصح ترامب بعدم إضاعة وقته على ''تويتر'' والتفرغ لمشاكل بلاده
بعد تدخله في الشؤون الداخلية لدولة إيران، طالبت طهران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تغريداته على تويتر بخصوص ما يقع في إيران، ودعته إلى التوجه لمشاكل بلاده.

شوف تيفي:

بعد تدخله في الشؤون الداخلية لدولة إيران، طالبت طهران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تغريداته على تويتر بخصوص ما يقع في إيران، ودعته إلى التوجه لمشاكل بلاده.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي حسب ما ورد في موقع قناة ''روسيا اليوم'' على أن مواقف ترامب ''المتذبذبة والنقيضة'' إزاء الإيرانيين ليست بموضوع جديد، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي سبق وأن وصف الإيرانيين بـ''شعب إرهابي''، متهما ترامب باستخدام العبارات المهينة بحق الشعب الإيراني ''الذي يتمتع بثقافة غنية ومؤثرة على الحضارة العالمية بأسرها''، وذلك تحت غطاء وذريعة الشفقة تجاه الإيرانيين.

ووجه قاسمي نصيحة إلى ترامب بالتفرغ قليلا للشؤون الداخلية للولايات المتحدة، بما فيها مسائل قتل مدنيين يوميا جراء هجمات مسلحة، ووجود الملايين من الأفراد المشردين والجوعى، بدلا من إضاعة وقته بنشر التغريدات العديمة الفائدة والمهينة على ''تويتر'' حول سائر الشعوب والبلدان.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي إيران ترامب شعب إرهابي تويتر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية | دولي

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

عاجل.. زلزال قوي يهز الجزائر | دولي

عاجل.. زلزال قوي يهز الجزائر

المرشد الأعلى الإيراني يصف المتظاهرين بالعملاء | دولي

المرشد الأعلى الإيراني يصف المتظاهرين بالعملاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شذوذ جنسي وراء قتل شاب بالقنيطرة | شوف الصحافة
منذ 38 دقيقة

بالفيديو..شذوذ جنسي وراء قتل شاب بالقنيطرة

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن يتقلى دروسا بثانوية بمدينة الرباط‎‎ | حصاد اليوم

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن يتقلى دروسا بثانوية بمدينة الرباط‎‎

بالفيديو..مغربية صريحة..وخا يكون راجلي كايخون المهم يكون ضحوكي يفاجيها عليا شوية و يغطي على الخيانة ديالو | بــووز

بالفيديو..مغربية صريحة..وخا يكون راجلي كايخون المهم يكون ضحوكي يفاجيها عليا شوية و يغطي على الخيانة ديالو

روسي يتحدث حصريا لشوف تيفي عن حقيقة رحيله من فريق الراسينغ البيضاوي | خارج البلاطو

روسي يتحدث حصريا لشوف تيفي عن حقيقة رحيله من فريق الراسينغ البيضاوي

﻿

آخر المستجدات

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي
منذ 5 دقائق

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر | بووز

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس | بووز

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.