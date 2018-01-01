طهران تنصح ترامب بعدم إضاعة وقته على ''تويتر'' والتفرغ لمشاكل بلاده ﻿

بعد تدخله في الشؤون الداخلية لدولة إيران، طالبت طهران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تغريداته على تويتر بخصوص ما يقع في إيران، ودعته إلى التوجه لمشاكل بلاده.

شوف تيفي:

بعد تدخله في الشؤون الداخلية لدولة إيران، طالبت طهران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تغريداته على تويتر بخصوص ما يقع في إيران، ودعته إلى التوجه لمشاكل بلاده.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي حسب ما ورد في موقع قناة ''روسيا اليوم'' على أن مواقف ترامب ''المتذبذبة والنقيضة'' إزاء الإيرانيين ليست بموضوع جديد، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي سبق وأن وصف الإيرانيين بـ''شعب إرهابي''، متهما ترامب باستخدام العبارات المهينة بحق الشعب الإيراني ''الذي يتمتع بثقافة غنية ومؤثرة على الحضارة العالمية بأسرها''، وذلك تحت غطاء وذريعة الشفقة تجاه الإيرانيين.

ووجه قاسمي نصيحة إلى ترامب بالتفرغ قليلا للشؤون الداخلية للولايات المتحدة، بما فيها مسائل قتل مدنيين يوميا جراء هجمات مسلحة، ووجود الملايين من الأفراد المشردين والجوعى، بدلا من إضاعة وقته بنشر التغريدات العديمة الفائدة والمهينة على ''تويتر'' حول سائر الشعوب والبلدان.





