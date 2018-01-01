هذا مصير الشخص اللي رما الجسد ديالو تحت سيارة قائد بطنجة ﻿

في جديد الفيديو الذي قيل إنه يوثق لحظة دهس رجل سلطة من درجة قائد لشخص بمدينة طنجة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المواطن، الذي قام برمي جسده تحت السيارة، سيتم تقديمه يوم غد الأربعاء، أمام النيابة

"شوف تيفي"

في جديد الفيديو الذي قيل إنه يوثق لحظة دهس رجل سلطة من درجة قائد لشخص بمدينة طنجة، علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن المواطن، الذي قام برمي جسده تحت السيارة، سيتم تقديمه يوم غد الأربعاء، أمام النيابة العامة، بتهمة الوشاية الكاذبة، بعد أن بينت التحقيقات تعمده الارتماء تحت سيارة رجل السلطة لتوريطه.

وكانت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مساء أمس الأحد، مقطع فيديو، ظهر خلاله بائع متجول تحت سيارة قائد المقاطعة رقم 23 التابعة لبني مكادة خلال احتجاجه لعدم استفادته من مشروع أسواق القرب.

تجدر الإشارة إلى أن مصدر "شوف تيفي"، أكد أن المواطن، قام بالفعل برمي جسده تحت سيارة القائد، نافيا أن يكون هذا الأخير قد أقدم على دهسه.