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عاجل..النيابة العامة تكشف المستور في ملف الزفزافي ومن معه

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 20:07 عاجل..النيابة العامة تكشف المستور في ملف الزفزافي ومن معه | بوليتيك
عاجل..النيابة العامة تكشف المستور في ملف الزفزافي ومن معه
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، كشف المستور قبل قليل من يومه الثلاثاء، في ملف متابعة الزفزافي ومن معه.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، كشف المستور قبل قليل من يومه الثلاثاء، في ملف متابعة الزفزافي ومن معه.

وحسب المصدر ذاته فقد أشار نائب الوكيل أن النيابة العامة، تتوفر على العديد من المستندات وأشرطة الفيديو والمكالمات الهاتفية والمحادثات عبر الفيسبوك والواتساب والتي تدين المتابعين.

وأضاف المصدر ذاته أن نائب الوكيل أشاد بمحاضر الفرقة الوطنية التي أفرغت كل المكالمات الهاتفية في محاضر وفرتها لهيئة الدفاع عن المعتقلين، وأكد بأن الوقت المناسب سيأتي لمناقشة كل ما يتعلق بهذا الموضوع.

وفي ذات السياق، التمس نائب الوكيل رفض كل الملتمسات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المعتقلين بخصوص استدعاء بعض السفراء ومديري المؤسسات الدستورية وممثلي أحزاب الأغلبية والمنابر الإعلامية على اعتبار هؤلاء ليسوا بشهود ولا يدخل استدعاؤهم ضمن اختصاص المحكمة.



 

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