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سكوب.. أبرون رئيس فريق المغرب التطواني يقاضي أشهر لاعب تطواني

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 19:39 سكوب.. أبرون رئيس فريق المغرب التطواني يقاضي أشهر لاعب تطواني | سبور
سكوب.. أبرون رئيس فريق المغرب التطواني يقاضي أشهر لاعب تطواني
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن إدارة فريق المغرب التطواني، تقوم بمجموعة من الإجراءات الخاصة برفع دعوى قضائية ضد العميد السابق للفريق محمد أبرهون، بسبب ظهوره في مقطع فيديو وهو يكشف عن العديد من

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر جد مطلع أن إدارة فريق المغرب التطواني، تقوم بمجموعة من الإجراءات الخاصة برفع دعوى قضائية ضد العميد السابق للفريق محمد أبرهون، بسبب ظهوره في مقطع فيديو وهو يكشف عن العديد من الأسرار الخاصة بالفريق التطواني.

وكشف عبد المالك أبرون رئيس فريق المغرب التطواني في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن إدارة الفريق كلفت لجنة خاصة للقيام بالإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد أبرهون المحترف بالدوري البرتغالي.

وأوضح أبرون أن إدارة الفريق، تعتزم كذلك وضع شكاية لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مشيرا بأن ما قاله أبرهون يعتبر إساءة للفريق التطواني.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المغرب التطواني أبرهون دعوى قضائية

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