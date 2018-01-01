 الرباح: وزارة الطاقة والمعادن ستمنح 58 رخصة للبحث والتنقيب عن المعادن في جرادة ﻿
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الرباح: وزارة الطاقة والمعادن ستمنح 58 رخصة للبحث والتنقيب عن المعادن في جرادة

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 19:37 الرباح: وزارة الطاقة والمعادن ستمنح 58 رخصة للبحث والتنقيب عن المعادن في جرادة | بوليتيك
الرباح: وزارة الطاقة والمعادن ستمنح 58 رخصة للبحث والتنقيب عن المعادن في جرادة
قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح مساء اليوم في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن قطاع المعادن من القطاعات الصعبة في مجال الاستثمار بالمغرب، كون العديد من المناجم

شوف تيفي:

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح مساء اليوم في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن قطاع المعادن من القطاعات الصعبة في مجال الاستثمار بالمغرب، كون العديد من المناجم التي يشتغل فيها العمال يصل عمقها إلى 1000 متر تحت الأرض، وزاد بأن ظروف الاشتغال الصعبة تنتج عنها العديد من حوادث الشغل، مضيفا أن هذا الأمر يحصل في المناجم المنظمة.

وبخصوص الأحداث التي تعرفها مدينة جرادة أوضح الوزير أنه طلب تقريرا مفصلا عن ما تم إعداده من مشاريع بمدينة جرادة من سنة 2003 إلى 2017، موضحا أن كلفة المشاريع التي أقيمت في جرادة في هذه الفترة الزمنية وصلت إلى 12 مليار درهم، مشيرا أن الحكومة تبحث حاليا عن بدائل لأنها كانت مضطرة لإغلاق مناجم جرادة سنة 1998.

وأبرز نفس المتحدث أن الدولة قررت الإبقاء على ثلاث محطات لإنتاج الفحم بالمدينة بعد إغلاق المناجم حتى لا يتعرض شباب المدينة للبطالة، مؤكدا أن الحكومة بصدد بناء محطة رابعة تشغل 400 شخص، وهي تدرس أيضا بناء محطة خامسة.

وأفاد الرباح بأن وزارته ستمنح 58 رخصة للبحث والتنقيب عن معادن أخرى بجرادة، مشددا على أن مطالب الساكنة مشروعة ومعقولة وأن الحكومة ستتعامل معها إيجابيا.

 

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