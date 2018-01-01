المرشد الأعلى الإيراني يصف المتظاهرين بالعملاء ﻿

وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله ''علي خامنئي''، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين ب''عملاء الخارج''.

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وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله "علي خامنئي"، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين ب"عملاء الخارج".

وكشف موقع العربية نت أن خامنئي صرح على موقعه الإلكتروني الرسمي "في الأيام الأخيرة، استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة، منها المال والسلاح والسياسة وأجهزة المخابرات لإثارة مشاكل للجمهورية الإسلامية"، مضيفا أنه سيلقي كلمة بشأن الأحداث الأخيرة "عندما يحين الأوان".

وذكر نفس الموقع أن طهران لوحت اليوم الثلاثاء بعقوبة الإعدام في وجه جميع المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع منذ الخميس الماضي حيث حذر رئيس المحكمة الثورية في طهران من أن المحتجين المعتقلين قد يواجهون قضايا عقوبتها الإعدام عندما يحاكمون، وفقا لتقارير إخبارية متداولة.