 المرشد الأعلى الإيراني يصف المتظاهرين بالعملاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر | بووز

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس | بووز

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية | دولي

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه

بعد الزيادة في ثمن التنبر.. جواز السفر يصل إلى 800 درهم | مجتمع

بعد الزيادة في ثمن '' التنبر''.. جواز السفر يصل إلى 800 درهم

إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس | مجتمع

إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس

باي باي 2017.. مرحى 2018

المرشد الأعلى الإيراني يصف المتظاهرين بالعملاء

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 19:29 المرشد الأعلى الإيراني يصف المتظاهرين بالعملاء | دولي
المرشد الأعلى الإيراني يصف المتظاهرين بالعملاء
وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله ''علي خامنئي''، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين ب''عملاء الخارج''.

شوف تيفي

وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله "علي خامنئي"، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين ب"عملاء الخارج".

وكشف موقع العربية نت أن خامنئي صرح على موقعه الإلكتروني الرسمي "في الأيام الأخيرة، استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة، منها المال والسلاح والسياسة وأجهزة المخابرات لإثارة مشاكل للجمهورية الإسلامية"، مضيفا أنه سيلقي كلمة بشأن الأحداث الأخيرة "عندما يحين الأوان".

وذكر نفس الموقع أن طهران لوحت اليوم الثلاثاء بعقوبة الإعدام في وجه جميع المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع منذ الخميس الماضي حيث حذر رئيس المحكمة الثورية في طهران من أن المحتجين المعتقلين قد يواجهون قضايا عقوبتها الإعدام عندما يحاكمون، وفقا لتقارير إخبارية متداولة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب خامنئي المتظاهرين بالعملاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية | دولي

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

عاجل.. زلزال قوي يهز الجزائر | دولي

عاجل.. زلزال قوي يهز الجزائر

طهران تنصح ترامب بعدم إضاعة وقته على تويتر والتفرغ لمشاكل بلاده | دولي

طهران تنصح ترامب بعدم إضاعة وقته على ''تويتر'' والتفرغ لمشاكل بلاده

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شذوذ جنسي وراء قتل شاب بالقنيطرة | شوف الصحافة
منذ 40 دقيقة

بالفيديو..شذوذ جنسي وراء قتل شاب بالقنيطرة

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن يتقلى دروسا بثانوية بمدينة الرباط‎‎ | حصاد اليوم

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن يتقلى دروسا بثانوية بمدينة الرباط‎‎

بالفيديو..مغربية صريحة..وخا يكون راجلي كايخون المهم يكون ضحوكي يفاجيها عليا شوية و يغطي على الخيانة ديالو | بــووز

بالفيديو..مغربية صريحة..وخا يكون راجلي كايخون المهم يكون ضحوكي يفاجيها عليا شوية و يغطي على الخيانة ديالو

روسي يتحدث حصريا لشوف تيفي عن حقيقة رحيله من فريق الراسينغ البيضاوي | خارج البلاطو

روسي يتحدث حصريا لشوف تيفي عن حقيقة رحيله من فريق الراسينغ البيضاوي

﻿

آخر المستجدات

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي
منذ 7 دقائق

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر | بووز

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس | بووز

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.