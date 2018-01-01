 صور+ فيديو.. وفاة مريض نتيجة الإهمال الطبي في طانطان يثير موجة انتقاد في الفيسبوك ﻿
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صور+ فيديو.. وفاة مريض نتيجة الإهمال الطبي في طانطان يثير موجة انتقاد في الفيسبوك

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 18:55 صور+ فيديو.. وفاة مريض نتيجة الإهمال الطبي في طانطان يثير موجة انتقاد في الفيسبوك | مجتمع
صور+ فيديو.. وفاة مريض نتيجة الإهمال الطبي في طانطان يثير موجة انتقاد في الفيسبوك
انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور تداولها نشطاء لمريض قيل إنه توفي نتيجة ''الإهمال'' الطبي بالمستشفى الإقليمي بمدينة طانطان، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المسؤولين

شوف تيفي:

انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور تداولها نشطاء لمريض قيل إنه توفي نتيجة "الإهمال" الطبي بالمستشفى الإقليمي بمدينة طانطان، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المسؤولين عن وفاته قضائيا.

الشريط إضافة إلى الصور جرى نشرها على الفضاء الأزرق، توثق لشخص مريض بإحدى غرف المستشفى بمدينة طانطان، وهو ممد فوق سرير وغارق في الفضلات والدماء، حيث أكد نشطاء بالمدينة أنه فارق الحياة .

وإلى حدود الساعة لا يزال الرأي العام في المدينة ينتظر بلاغا رسميا من إدارة مستشفى الحسن الثاني بطانطان لتوضيح ملابسات وفاة المريض.


‫شوف تيفي

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شوف تيفي مريض التواصل الاجتماعي الإهمال

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