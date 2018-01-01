عاجل..ارتفاع عدد قتلى المواجهات بإيران ﻿

ارتفع عدد قتلى المواجهات الدائرة بإيران، إلى 21 قتيلا، عقب مقتل 9 أشخاص يومه الثلاثاء، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية إيرانية.

"شوف تيفي"

ارتفع عدد قتلى المواجهات الدائرة بإيران، إلى 21 قتيلا، عقب مقتل 9 أشخاص يومه الثلاثاء، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية إيرانية.

وأكد التلفزيون الرسمي أن 6 متظاهرين لقوا مصرعهم في مدينة قهدریجان، حيث حاول المحتجون اقتحام مركز للشرطة، وقتل طفل يبلغ من العمر 11 عاما وأصيب والده، بنيران متظاهرين في مدينة خميني شه، أثناء مرورهما قرب تجمع غير مشروع.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن عنصرا في وحدات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري قتل، وأصيب آخر برصاص أطلق من بندقية صيد في كهريز سانغ.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية إيرانية، كشفت أن عدد المعتقلين إلى حدود الساعة وصل إلى 450.