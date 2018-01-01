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نقابة مخاريق : حكومة العثماني تنهج سياسة ليبرالية بتعليمات المؤسسات النقدية الأجنبية

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 18:31 نقابة مخاريق : حكومة العثماني تنهج سياسة ليبرالية بتعليمات المؤسسات النقدية الأجنبية | بوليتيك
نقابة مخاريق : حكومة العثماني تنهج سياسة ليبرالية بتعليمات المؤسسات النقدية الأجنبية
استنكرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط، الطريقة التي تنهجها حكومة سعد الدين العثماني ووصفتها بــ''السياسة الليبرالية المتوحشة بتعليمات من المؤسسات النقدية الأجنبية''، معتبرة أن ''قانون

شوف تيفي:

استنكرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط، الطريقة التي تنهجها حكومة سعد الدين العثماني ووصفتها بــ"السياسة الليبرالية المتوحشة بتعليمات من المؤسسات النقدية الأجنبية"، معتبرة أن "قانون المالية برسم سنة 2018، وفي الوقت الذي خصص فيه العديد من التحفيزات لصالح أرباب العمل، لم تحض داخله مطالب الطبقة العاملة والطبقات الوسطى بأي اهتمام".

وذكرت النقابة في بيانها الأخير توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن قانون المالية الخاص بالسنة الجارية "لم يتضمن أي إجراء لتحسين الأوضاع المهنية والمادية لعموم الأجراء وظروف عملهم، كما لم ينص عن أية تدابير عملية لتخفيض نسبة البطالة"، وأكدت أن "السلوك الحكومي المتعمد والهادف إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وجدواه وربح الوقت".

نفس المصادر أوضحت أن "الحكومة الحالية لم تفوت فرصة مناقشة مشروع ميزانية 2018 لتعلن عزمها تتويج عمل سابقتها بضرب ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عبر إخراج قانون تكبيلي لحق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل لإعطاء أرباب العمل اليد الطويلة في تسريح وطرد العمال، وتقليص ساعات العمل".

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الشغل العثماني المؤسسات النقدية الطبقة العاملة

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