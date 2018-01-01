حصري.. هذا هو جديد السيدة الحامل منذ 9 سنوات والقضية فيها الشعوذة ﻿

في جديد قضية واقعة السيدة التي قيل إنها حامل منذ 9 سنوات، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن هذه الأخيرة، وقعت ضحية مشعوذة، أوهمتها بأن ما يتواجد بين أحشائها هو جنين.

"شوف تيفي"

في جديد قضية واقعة السيدة التي قيل إنها حامل منذ 9 سنوات، علمت "شوف تيفي" من مصدر جد مطلع أن هذه الأخيرة، وقعت ضحية مشعوذة، أوهمتها بأن ما يتواجد بين أحشائها هو جنين.

وأكد ذات المصدر أن هذه المشعوذة، أوهمت السيدة التي تعاني من مرض نفسي بأنها حامل منذ 9 سنوات، مؤكدا في الوقت نفسه بأن جميع المعطيات المتداولة مجرد "خزعبلات" لا أساس لها من الصحة.

وكان مصدر طبي من مستشفى محمد الخامس بمكناس، قد أكد لـ "شوف تيفي" سابقا أن هذه السيدة، أخضعت للفحص بالصدى، وهو ما أكد بأنها ليست حاملا، ليتم إحالتها على مستشفى أزرو وعلى طبيب نفسي لمتابعة حالتها.





