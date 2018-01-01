هذا ما يجهله معظم المغاربة..البنك ملزم قانونا بإغلاق الحساب الذي يقل رصيده عن 100 درهم ولم يحركه صاحبه منذ سنة ﻿

يَجهل عدد كبير من المغاربة وجود مادة تحمل رقم 503 بالقانون المتعلق بمدونة التجارة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11 شتنبر من سنة 2014، تُلزم المؤسسات البنكية بإغلاق الحساب الذي يقل رصيده عن 100

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يَجهل عدد كبير من المغاربة وجود مادة تحمل رقم 503 بالقانون المتعلق بمدونة التجارة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11 شتنبر من سنة 2014، تُلزم المؤسسات البنكية بإغلاق الحساب الذي يقل رصيده عن 100 درهم ومضت عليه سنة كاملة دون أن يحركه صاحبه.

هذه المادة القانونية التي لا تخفى على جل البنوك تدفع بأغلبها بشكل متعمد للأسف، إلى ترك مثل هذه الحسابات المهملة من طرف أصحابها، مفتوحة لسنوات طويلة، بهدف مراكمة الفوائد والرسوم على أرصدتها السلبية حتى يتسنى لها مطالبتهم بعد ذلك، بأداء ما بذمتهم لصالح البنك كمقابل لإغلاق الحساب.

في هذا الصدد يدعو خبراء القانون البنكي إلى ضرورة الإلتزام بمقتضيات هذه المادة التي تجبر المؤسسات البنكية بضرورة إغلاق الحسابات البنكية المتعلقة بهذه الحالات المشار إليها، كما تلزم الزبناء بعدم الخضوع لمطالب البنك المرتبطة بضرورة سداد ديون متراكمة على حساباتهم المجمدة منذ سنة وأكثر، والتي تركوا فيها رصيدا ماليا يقل عن 100 درهم.

ويؤكد هؤلاء الخبراء أن ضعف الثقافة البنكية لدى عدد كبير من المغاربة، ينتج بالأساس عن جهل للنصوص القانونية التي تؤطر علاقة الزبناء بمؤسستهم البنكية، وهي الحقيقة التي تجد ترجمتها في واقع انخفاض معدل الإستبناك من جهة وارتفاع نسبة النزاعات بين الطرفين من جهة ثانية.