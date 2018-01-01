سابقة.. الفنانون المتضررون من التلفزيون والمركز السينمائي المغربي كاعين بزاف وغادين يخرجوا في مسيرة بالرباط ﻿

من المنتظر أن يخرج مجموعة من الفنانين المغاربة المنضوين تحت لواء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، في مسيرة حاشدة بمدينة الرباط الأربعاء 10 يناير، وذلك بسبب السياسة التي تنهجها القنوات التلفزيونية

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من المنتظر أن يخرج مجموعة من الفنانين المغاربة المنضوين تحت لواء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، في مسيرة حاشدة بمدينة الرباط الأربعاء 10 يناير، وذلك بسبب السياسة التي تنهجها القنوات التلفزيونية الوطنية والمدير الحالي للمركز السينمائي المغربي، تجاه أعضاء الغرفة حسب تعبير المخرج إدريس شويكة.

وأضاف المنتج والمخرج شويكة أنه بسبب الإقصاء الممنهج للمهنيين المتمرسين، وخصوصا أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، من المهرجانات وصندوق الدعم واللجان الثنائية، وإقصاء السينمائيين من إنتاج وإخراج الدراما التلفزيونية ووقفها على ثلة من "المقربين"، الشيء الذي أدى إلى الرداءة المتفشية اليوم في برامج القنوات التلفزيونية الوطنية،

بالإضافة إلى التعقيد المبالغ فيه للمساطر الإدارية للمركز السينمائي فيما يخص رخص التصوير ورخص تنفيذ الإنتاج وتجديدها وصرف أقساط الدعم...، عن طريق قرارات إدارية بيروقراطية ودوريات غير قانونية، الشيء الذي يعرقل عمل المنتجين والمخرجين...جعلت أعضاء الغرفة يخرجون في مسيرة الرباط، يقول شويكة.

وأضاف نفس المصدر الذي ينضوي تحت لواء هذه الغرفة والتي يتزعمها قيدوم السينمائيين عبد الرحمان التازي، أن تعميم هذه الممارسة وهذه السياسة المجحفتان على كل المؤسسات الوطنية في قطاع الثقافة والاتصال الذين لم يعودوا يحترمون مقتضيات دفاتر التحملات والقوانين المنظمة لعملهم وعمل لجانهم، القنوات التلفزيونية، المركز السينمائي المغربي، مديرية الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال، المسرح الوطني محمد الخامس...، وعدم احترام المبادئ الأساسية لدستور المملكة، بما فيها التدبير الإداري التشاركي، والتي ذكر بها الملك محمد السادس في عدة مناسبات، وبعد فشل كل المبادرات والمحاولات لدى المسئولين، فإن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، دفاعا عن مصالح المهنة والمهنيين ولتحسيس السلطات العليا والرأي العام بالمخاطر التي يعيشها قطاع السينما والسمعي البصري والثقافة عموما، قرر تنظيم وقفة احتجاجية متبوعة بمسيرة بالرباط من أمام البرلمان، وذلك يوم الأربعاء 10 يناير 2018.