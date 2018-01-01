 سابقة.. الفنانون المتضررون من التلفزيون والمركز السينمائي المغربي كاعين بزاف وغادين يخرجوا في مسيرة بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر | بووز

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس | بووز

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هاذ شي خطير: مواطنين حصلو فرنسي كيحاول يمارس الجنس مع طفلتين بفاس

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية | دولي

عاجل : ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه | بوليتيك

هذا ما قاله الوكيل العام للملك بخصوص جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه

بعد الزيادة في ثمن التنبر.. جواز السفر يصل إلى 800 درهم | مجتمع

بعد الزيادة في ثمن '' التنبر''.. جواز السفر يصل إلى 800 درهم

إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس | مجتمع

إعفاء مسؤولين وإحالتهم على القضاء بعد رصد خروقات بمركز تسجيل السيارات بمكناس

باي باي 2017.. مرحى 2018

سابقة.. الفنانون المتضررون من التلفزيون والمركز السينمائي المغربي كاعين بزاف وغادين يخرجوا في مسيرة بالرباط

بتاريــخ : 2 يناير 2018 / 17:38 سابقة.. الفنانون المتضررون من التلفزيون والمركز السينمائي المغربي كاعين بزاف وغادين يخرجوا في مسيرة بالرباط | ثقافة و فنون
سابقة.. الفنانون المتضررون من التلفزيون والمركز السينمائي المغربي كاعين بزاف وغادين يخرجوا في مسيرة بالرباط
من المنتظر أن يخرج مجموعة من الفنانين المغاربة المنضوين تحت لواء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، في مسيرة حاشدة بمدينة الرباط الأربعاء 10 يناير، وذلك بسبب السياسة التي تنهجها القنوات التلفزيونية

شوف تيفي

من المنتظر أن يخرج مجموعة من الفنانين المغاربة المنضوين تحت لواء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، في مسيرة حاشدة بمدينة الرباط الأربعاء 10 يناير، وذلك بسبب السياسة التي تنهجها القنوات التلفزيونية الوطنية والمدير الحالي للمركز السينمائي المغربي، تجاه أعضاء الغرفة حسب تعبير المخرج إدريس شويكة.

وأضاف المنتج والمخرج شويكة أنه بسبب الإقصاء الممنهج للمهنيين المتمرسين، وخصوصا أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، من المهرجانات وصندوق الدعم واللجان الثنائية، وإقصاء السينمائيين من إنتاج وإخراج الدراما التلفزيونية ووقفها على ثلة من "المقربين"، الشيء الذي أدى إلى الرداءة المتفشية اليوم في برامج القنوات التلفزيونية الوطنية،

بالإضافة إلى التعقيد المبالغ فيه للمساطر الإدارية للمركز السينمائي فيما يخص رخص التصوير ورخص تنفيذ الإنتاج وتجديدها وصرف أقساط الدعم...، عن طريق قرارات إدارية بيروقراطية ودوريات غير قانونية، الشيء الذي يعرقل عمل المنتجين والمخرجين...جعلت أعضاء الغرفة يخرجون في مسيرة الرباط، يقول شويكة.

وأضاف نفس المصدر الذي ينضوي تحت لواء هذه الغرفة والتي يتزعمها قيدوم السينمائيين عبد الرحمان التازي، أن تعميم هذه الممارسة وهذه السياسة المجحفتان على كل المؤسسات الوطنية في قطاع الثقافة والاتصال الذين لم يعودوا يحترمون مقتضيات دفاتر التحملات والقوانين المنظمة لعملهم وعمل لجانهم، القنوات التلفزيونية، المركز السينمائي المغربي، مديرية الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال، المسرح الوطني محمد الخامس...، وعدم احترام المبادئ الأساسية لدستور المملكة، بما فيها التدبير الإداري التشاركي، والتي ذكر بها الملك محمد السادس في عدة مناسبات، وبعد فشل كل المبادرات والمحاولات لدى المسئولين، فإن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، دفاعا عن مصالح المهنة والمهنيين ولتحسيس السلطات العليا والرأي العام بالمخاطر التي يعيشها قطاع السينما والسمعي البصري والثقافة عموما، قرر تنظيم وقفة احتجاجية متبوعة بمسيرة بالرباط من أمام البرلمان، وذلك يوم الأربعاء 10 يناير 2018.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

غرفة أفلام السينما شويكةادريس عبدالرحمان التازي مسيرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري.. هذا هو جديد حالة الفنان عبد الرؤوف+تفاصيل مؤلمة | ثقافة و فنون

حصري.. هذا هو جديد حالة الفنان عبد الرؤوف+تفاصيل مؤلمة

عاجل وبالفيديو.. أول فيديو لولد عبد الرؤوف وهو كيبكي: الوليد مريض بزاف..وها شنو وقع ليه | ثقافة و فنون

عاجل وبالفيديو.. أول فيديو لولد عبد الرؤوف وهو كيبكي: '' الوليد مريض بزاف..وها شنو وقع ليه''

عاجل وبالصورة..الفنان الكوميدي عبد الرؤوف مريض بزاف وفي حالة خطيرة..دعيو معاه | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..الفنان الكوميدي عبد الرؤوف مريض بزاف وفي حالة خطيرة..دعيو معاه

الحاجة الحمداوية تُغادر المستشفى وهذا جديد حالتها الصحية | ثقافة و فنون

الحاجة الحمداوية تُغادر المستشفى وهذا جديد حالتها الصحية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شذوذ جنسي وراء قتل شاب بالقنيطرة | شوف الصحافة
منذ 37 دقيقة

بالفيديو..شذوذ جنسي وراء قتل شاب بالقنيطرة

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن يتقلى دروسا بثانوية بمدينة الرباط‎‎ | حصاد اليوم

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن يتقلى دروسا بثانوية بمدينة الرباط‎‎

بالفيديو..مغربية صريحة..وخا يكون راجلي كايخون المهم يكون ضحوكي يفاجيها عليا شوية و يغطي على الخيانة ديالو | بــووز

بالفيديو..مغربية صريحة..وخا يكون راجلي كايخون المهم يكون ضحوكي يفاجيها عليا شوية و يغطي على الخيانة ديالو

روسي يتحدث حصريا لشوف تيفي عن حقيقة رحيله من فريق الراسينغ البيضاوي | خارج البلاطو

روسي يتحدث حصريا لشوف تيفي عن حقيقة رحيله من فريق الراسينغ البيضاوي

﻿

آخر المستجدات

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد | دولي
منذ 4 دقائق

الإخصاء الكيميائي جزاء كل من يتحرش جنسيا على قاصرين في هذا البلد

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..العثور على فتاة مربوطة ومليوحة في منطقة خلاء بشفشاون

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر | بووز

بالفيديو.لفرنسيون يعيشون الفقر...أزيد من ثمانية ملايين فرنسي يعيشون تخت عتبة الفقر

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس | بووز

عاجل..أول فيديو يوثق لحظة إيقاف فرنسي متلبس بمحاولة ممارسة الجنس على طفلتين بفاس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.